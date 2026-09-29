به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت: مانع اصلی اجرای توافق آتش‌بس در لبنان، عدم پایبندی اسرائیل به مفاد تمام توافق‌نامه‌های منعقد شده برای پایان دادن به جنگ است.

وی افزود: تنها دولت آمریکا و ترامپ هستند که می‌توانند بر اسرائیل برای توقف جنگش بر لبنان فشار وارد کنند.

رئیس پارلمان لبنان گفت: هنوز فرصت برای جلوگیری از ارتکاب خطای عدم تمدید مأموریت نیروهای یونیفل مستقر در جنوب لبنان وجود دارد.

نبیه بری تصریح کرد: حق لبنان برای پیگیری و تعقیب اسرائیل به دلیل جنایت‌هایش، حقی حاکمیتی است که به هیچ وجه نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.