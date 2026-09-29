به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، در نشست بررسی توسعه پوشش بیمه‌ای که با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، افزود: برای پیشگیری از ورود به مرحله بحران، راهکارهایی را دنبال می‌کنیم که تأمین مالی و توسعه پوشش‌ بیمه‌ای در این چارچوب قرار دارند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: در راستای تأمین مالی باید از ظرفیت‌های حوزه منابع دولتی در جهت تسویه دیون و از ظرفیت‌های درون‌سازمانی به‌منظور خلق منابع جدید بهره‌مند شویم. در ارتباط با جذب سریعتر منابع مالی و فواصل بیمه‌ای نیز راهکارهایی را درنظر داریم.

وی تصریح کرد: رابطه ما با کارفرمایان و همه مردم باید تبدیل به رابطه هم‌آفرین و برد - برد تبدیل شود و در این راستا باید نوآوری داشته باشیم.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این جلسه افزود: منطقه امن بیمه‌ای و طراحی سبدهای متنوع برای پوشش بیمه‌ای را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

به گفته محمدی، در تصمیمات مختلف سازمانی از جمله تصمیم‌سازی‌های بیمه‌ای باید منطق، چابکی و سرعت در تصمیم‌گیری و اقدامات مدنظر قرار گیرد.

محمدی در ادامه با اشاره به اینکه الگوی حل مسئله برای پوشش بیمه‌ای متفاوت است، اضافه کرد: باید از روش‌های جدید برای این پوشش‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین محدوده اولیه طرح توسعه بیمه‌ای، گفت: در سازمان‌های جدید باید حامی تغییر و ‌نوآوری باشیم. در واقع ابتدا باید اصل تغییر پذیرفته شود و در صورت عدم توسعه سرویس‌ها، با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه در محدوده توسعه بیمه‌ای، سرویس‌های گذشته، نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: با ابزارهای جدید باید تصمیم‌گیری درباره سرویس‌های جدید را پیش ببریم.

محمدی با بیان اینکه به صورت مستمر، کارگروه‌هایی برای توسعه پوشش بیمه‌ای تشکیل خواهد شد، گفت: در این راستا با در نظر گرفتن محاسبات بیمه‌ای باید به چارچوب مشخصی دست پیدا کنیم. طرح جدید پوشش بیمه‌ای باید در چارچوب ایجاد صندوق جدیدی اجرایی شود که متغیرهای آن مبتنی بر روش‌های جدید شکل گیرند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در پایان، پذیرش اصل تغییر، مدل‌های جدید و بروکراسی جدید را سه اصل در توسعه پوشش بیمه‌ای در فضای حال حاضر برشمرد و گفت: جوامع باید به تناسب نیازهای اجتماعی تغییر پیدا کنند. در سازمان تأمین‌اجتماعی باید با رویکرد جدید، توسعه بیمه‌ای را در دستور کار قرار دهیم.