دانشگاه، پیشران «ایران قوی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف ظهر سهشنبه در دیدار با علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه شیراز، با تأکید بر نقش دانشگاهها در پیشرفت کشور، خواستار تقویت تعامل رسانه و مراکز آموزش عالی برای معرفی دستاوردهای علمی و فناوری شد.
وی با تبریک آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه شیراز را یکی از مراکز سرآمد علمی استان و کشور دانست و گفت: مسیر رسیدن به قله «ایران قوی» از معبر دانشگاه و مراکز آموزش عالی میگذرد و نقش دانشگاه در این مسیر انکارناپذیر است.
رئوف با اشاره به سابقه همکاری صداوسیمای فارس و دانشگاه شیراز افزود: طی دو سال اخیر تحرک و همکاری بیشتری میان رسانه ملی و دانشگاه شیراز شکل گرفته، اما این میزان همکاری همچنان کف انتظارات است.
مدیرکل صداوسیمای استان فارس ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای گسترده دانشگاه شیراز، رسانه ملی میتواند با ضریبدهی ویژه به دستاوردهای علمی و فناوری، زمینه امیدآفرینی و رشد و شکوفایی بیشتر علم در جامعه را فراهم کند.
رسانه باید به جایگاه علم ضریب بیشتری بدهد
رئوف یکی از دغدغههای جدی صداوسیما را افزایش ضریب توجه رسانه به علم و دانش عنوان کرد و گفت: گاهی این تصور در جامعه شکل میگیرد که مسیر علمآموزی دستاورد مادی برای عالمان ندارد، در حالی که رسانه میتواند با معرفی مفاخر و چهرههای ماندگار دانشگاهی، جایگاه علم و نخبگان را در جامعه تبیین کند.
وی پیشنهاد تشکیل یک «کارگروه مشترک» میان صداوسیمای فارس و دانشگاه شیراز را مطرح کرد و گفت: این کارگروه باید با رویکردی عملیاتی، ظرفیتهای دانشگاه را احصا و موضوعات را اولویتبندی کند و در مسیر پیوند دانشگاه با سایر نهادهای جامعه نقش تسهیلگر داشته باشد.
مدیرکل صداوسیمای فارس همچنین بر ارتباط مستقیم برنامهسازان با «مرکز سبک زندگی دانشگاه» و پژوهشکدههای دانشگاه شیراز تأکید کرد و افزود: در جدول پخش برنامههای صداوسیمای فارس محدودیتی برای پرداختن به حوزه علم و دانش وجود ندارد.
«رادیو دانشگاه» و «صدرا» در مسیر معرفی ظرفیتهای علمی
رئوف با اشاره به تولیدات صداوسیمای فارس در حوزه دانشگاه گفت: برنامه رادیویی «رادیو دانشگاه» بستر مناسبی برای معرفی استادان برجسته و فعالیتهای دانشجویی فراهم کرده و با بازخورد مثبت دانشگاهیان همراه بوده است.
وی همچنین به پوشش ملی رویداد «شب علم دانشگاه شیراز» اشاره کرد و افزود: این رویداد برای نخستینبار در کشور از شبکه فارس و شبکههای سراسری خبر و چهار پوشش داده شد و به الگویی برای سایر دانشگاههای کشور تبدیل شد؛ برگزاری دومین دوره این رویداد نیز از سوی دانشگاه در دست اقدام است.
مدیرکل صداوسیمای استان فارس از تولید نزدیک به ۵۰ قسمت برنامه تلویزیونی «صدرا» با هدف بررسی موانع حوزه علم و فناوری خبر داد و گفت: شبکه فارس در حال تدارک تولید و پخش فصل دوم این مجموعه است که قرار است تا یک ماه آینده روی آنتن برود.
وی تولید این مجموعه را نمونهای از تعامل مستمر رسانه با دانشگاه برای نمایش پویایی و ظرفیتهای علمی دانشگاه شیراز دانست.
تولیدات مشترک علمی در دستور کار
در این نشست مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک میان صداوسیمای فارس و دانشگاه شیراز، سازوکارهای اجرایی تولیدات رسانهای مشترک، سوژهیابی علمی و ارتقای سطح رضایتمندی دانشگاهیان بهصورت مستمر و عملیاتی دنبال شود.
در پایان این نشست نیز رئیس دانشگاه شیراز به پاس اهتمام ویژه، تعاملات سازنده و نقشآفرینی صداوسیمای استان فارس در انعکاس دستاوردهای علمی دانشگاه، از خبرنگاران و عوامل برنامهساز این مرکز با اهدای لوح سپاس تجلیل و قدردانی کرد.
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