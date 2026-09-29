به گزارش خبرنگار مهر، رفیق رضاقلی، داور بینالمللی کبدی و نماینده کردستان در بازیهای آسیایی ناگویا، پس از پایان این رقابتها ظهر سه شنبه در سنندج مورد استقبال جامعه ورزش استان قرار گرفت.
مراسم استقبال از این داور کردستانی با حضور سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، جمعی از مسئولان ورزش استان و شهرستان سنندج، مسئولان ورزش آموزش و پرورش و اعضای جامعه کبدی کردستان برگزار شد.
رضاقلی در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن، در رقابتهای کبدی بخش مردان حضور داشت و در ۱۰ دیدار به عنوان داور و عضو کوبل داوری قضاوت کرد.
عملکرد این داور بینالمللی کردستانی در این مسابقات با استقبال جامعه ورزش استان همراه شد و مسئولان حاضر در مراسم، حضور نماینده کردستان در سطح داوری بازیهای آسیایی را از ظرفیتهای ارزشمند ورزش استان عنوان کردند.
در بخش کبدی بازیهای آسیایی ناگویا نیز تیمهای ملی مردان و زنان ایران با صعود به دیدار نهایی، در نهایت با شکست برابر تیمهای هند به مدال نقره این رقابتها دست یافتند.
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