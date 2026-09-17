به گزارش خبرگزاری مهر، جمیل لطفاللهنسبی، سرمربی کردستانی تیم ملی تنیس روی میز، و سیدامید شیخاحمدی، داور ژیمناستیک استان، دو نماینده کردستان در بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن هستند.
لطفاللهنسبی به همراه ملیپوشان تنیس روی میز ایران در این رویداد قارهای حضور خواهد داشت و هدایت تیم ملی کشورمان را بر عهده دارد.
همچنین سیدامید شیخاحمدی، داور باسابقه ژیمناستیک کردستان، با دعوت کنفدراسیون ژیمناستیک برای قضاوت رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا به این مسابقات اعزام شده است.
حضور این دو چهره ورزشی کردستان در بخش مربیگری و داوری، نمایانگر سهم ورزش استان در کاروان اعزامی ایران به یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا است.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا از ۳۰ شهریورماه در کشور ژاپن آغاز میشود و نمایندگان کشورهای آسیایی در رشتههای مختلف برای کسب مدالهای این رقابتها به میدان میروند.
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