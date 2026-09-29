برگزاری مراسم گرامیداشت شهید سید حسن نصرالله در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهید سید حسن نصرالله، سیدالشهدای مقاومت و نیز دیگر شهدای مقاومت، جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار خواهد شد.



در این مراسم که پس از نماز عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.



قاسم مقدمی نیز در این برنامه به تلاوت قرآن کریم می‌پردازد و حسن شالبافان از مادحین اهل بیت علیهم‌السلام به مداحی خواهد پرداخت.



اجرای این مراسم نیز بر عهده شفیع شعله‌کار است.