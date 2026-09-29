به گزارش خبرگزاری مهر، حزب نسل نو در بیانیه ای از اقدامات و احکام اخیر قوه قضائیه تقدیر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم جریانی که به بداخلاقی در فضای سیاسی کشور شناخته شده است، بار دیگر به بهانه اجرای عدالت در خصوص یکی از محکومان پرونده‌های قضایی، با تخریب و هجمه به قوه قضائیه و ریاست محترم آن، اصول کلان ملی را قربانی منافع جناحی خود کرد.

این حجم از تخریب و توهین به سران قوا در حالی است که با شخص حمید رسایی، به‌عنوان محکوم پرونده شکایت بابت تهمت به مجلس شورای اسلامی، با رأفت و عطوفت برخورد شد و حتی وی حاضر نشد به درخواست قاضی دادگاه برای عذرخواهی و ابراز ندامت از اشتباه مرتکب‌شده تن دهد.

اجرای عدالت در برخورد با ناهنجاری‌های سیاسی، فارغ از نگاه حزبی و جناحی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که هم مورد حمایت اکثریت مردم بوده، هم مقوّم انسجام اجتماعی است و هم می‌تواند نویدبخش آن باشد که فضایل اخلاقی در سیاست جایگزین رذایل اخلاقی شود.

بر این اساس، ضمن اعلام حمایت کامل از اقدام رئیس قوه قضائیه در برخورد با افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، از دستگاه‌های امنیتی نیز انتظار می‌رود خط تخریب و توهین به سران قوا در تحرکات اجتماعی و فضای مجازی رصد شود تا در مرحله بعد، با سرشبکه‌های اصلی اقدامات ضدانسجام و وحدت ملی، برخورد مناسب صورت پذیرد.

در پایان، ضمن آرزوی موفقیت در مسیر عدالت‌افزایی برای ریاست محترم قوه قضائیه، پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب به این نهاد ارزشمند را یادآور می‌شویم:

«راه رسیدن به عدالت و مبارزه با ظلم و فساد، مسیر دشواری است که با اخلاص و توکل، رعایت تقوا در مرتبه عالی، انگیزه و اراده جدی، تلاش و همت مضاعف، شجاعت و قاطعیت، ابتکار عمل و بهره‌گیری صحیح از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی امور، هموار خواهد شد.»