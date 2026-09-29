به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بارشهای اخیر در گلستان علاوه بر ایجاد روانآب در برخی حوضههای آبریز، موجب ورود و ذخیرهسازی ۵.۵ میلیون مترمکعب آب در تأسیسات و مخازن آبی استان شد.
وی افزود: از این میزان، ۴.۵ میلیون مترمکعب آب وارد سد بوستان و یک میلیون مترمکعب نیز وارد شبکههای آبی استان شده است که میتواند به تقویت منابع آب سطحی و افزایش پایداری منابع آبی کمک کند.
ثبت بارش ۱۰۳ میلیمتری در ناریلی آجیسو
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به بارشهای مؤثر اخیر در شرق استان گفت: در حوضه ناریلی آجیسو ۱۰۳ میلیمتر و در بساطدره ۵۶.۵ میلیمتر بارش ثبت شده و دبی رودخانه اترک در ایستگاه چات نیز به ۳۲۰ مترمکعب بر ثانیه رسیده است.
حیدریان اظهار کرد: ویژگیهای طبیعی برخی حوضههای آبریز از جمله وجود خاکهای لسی، شیبهای تپهماهوری و زمان پاسخ کوتاه حوضه موجب میشود روانآب در مدت زمان کوتاهی شکل بگیرد و به سمت پاییندست حرکت کند.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، روانآبهای ناشی از بارش از طریق دریچههای سد چات، کانالها و مسیرهای انتقال هدایت شده و بخشی از این جریانها به مجموعه آقگل و تالابهای منطقه رسیده است.
هدایت روانآبها به سمت تالابهای مرزی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان گفت: مدیریت مناسب روانآبها موجب شد بخشی از آب حاصل از بارشهای اخیر به جای عبور سریع از منطقه، در تأسیسات آبی و تالابهای مرزی مورد استفاده قرار گیرد و به افزایش ظرفیت ذخیره طبیعی آب در این مناطق کمک کند.
وی با اشاره به آبگیری تالابهای مرزی افزود: ورود آب به این تالابها علاوه بر تقویت ذخایر طبیعی آب، در حفظ شرایط زیستمحیطی، تقویت پوشش گیاهی و پایداری اکوسیستمهای منطقه نیز مؤثر است.
حیدریان همچنین درباره وضعیت سد بوستان اظهار کرد: در پی بارشهای اخیر ۴.۵ میلیون مترمکعب آب وارد این سد شده که به بهبود وضعیت ذخیره مخزن کمک کرده است.
وی افزود: جریانهای ایجادشده در رودخانه اترک نیز با بهرهگیری از تأسیسات آبی و سازههای موجود مدیریت و بخشی از آن به سمت تالابهای مرزی هدایت شده است.
پایش رودخانهها برای مدیریت موج سیلاب ضروری است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با تأکید بر اهمیت مدیریت روانآبها خاطرنشان کرد: یکی از نتایج این روند، تقویت منابع آب سطحی و افزایش پایداری منابع آبی استان است و در کنار آن، آبگیری تالابهای مرزی میتواند به حفظ پوشش گیاهی و شرایط زیستگاهی منطقه کمک کند.
حیدریان گفت: بارشهای اخیر عمدتاً ماهیت محلی و نقطهای داشته و همین موضوع ضرورت مدیریت و پایش دقیق روانآبها را افزایش میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت ادامه پایش شرایط آبی استان اظهار کرد: پایش مستمر رودخانهها، سدها و تأسیسات آبی باید ادامه داشته باشد تا بتوان از ظرفیت روانآبهای ایجادشده به شکل مناسب استفاده و همزمان خطرات احتمالی ناشی از جریانهای سیلابی را مدیریت کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان هشدار داد: پایان بارندگی به معنای پایان خطر نیست، زیرا موج سیلاب ممکن است با تأخیر زمانی به پاییندست منتقل شود؛ بنابراین پایش مستمر بارش، دبی رودخانهها و وضعیت سازههای کنترل سیلاب همچنان ضروری است.
وی افزود: مدیریت مناسب روانآبها این امکان را فراهم میکند که بخشی از جریانهای ناشی از بارش، به جای تبدیل شدن به تهدید، برای تقویت منابع آب، آبگیری تالابها و بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما