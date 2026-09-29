۳۳ هزار ایثارگر در وزارت نیرو فعال هستند؛ ثبت خاطرات دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهرابی‌فراهانی عصر سه‌شنبه در سی‌ونهمین یادواره شهدای نیروگاه شهید سلیمی نکا که در مصلای امام خمینی(ره) شهرستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای این مجموعه، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و مجاهدت، حاصل فداکاری انسان‌هایی است که برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود از جان و مال خویش گذشتند و حفظ این میراث، نیازمند ثبت روایت‌ها و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به گستردگی جامعه ایثارگری در وزارت نیرو گفت: بیش از ۳۳ هزار ایثارگر در مجموعه این وزارتخانه حضور دارند که ۴۰۰ نفر از آنان به مقام شهادت نائل آمده‌اند؛ از این رو، ثبت و صیانت از آثار و خاطرات شهدا و انتقال تجربه‌های جامعه ایثارگری، بخشی از مسئولیت فرهنگی و سازمانی وزارت نیرو در این حوزه است.

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران با تشریح مأموریت‌های این وزارتخانه گفت: وزارت نیرو مسئول ارائه دو خدمت راهبردی آب و انرژی به مردم است و استمرار و پایداری این خدمات، از مأموریت‌های اساسی این مجموعه محسوب می‌شود.

شهرابی‌فراهانی ادامه داد: در حوزه ایثارگری نیز دو مأموریت اصلی دنبال می‌شود؛ نخست، ارائه خدمات و انجام تکالیف مرتبط با ایثارگران و دوم، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال تجربه‌های ارزشمند این جامعه به نسل‌های آینده.

وی از برگزاری یک جشنواره یک‌ساله در حوزه ایثار و شهادت خبر داد و افزود: این جشنواره با محوریت جانفشانی، تجارب ،خاطرات و ایده ها برگزار می‌شود تا روایت‌های ارزشمند جامعه ایثارگری شناسایی، ثبت و برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت ثبت و صیانت از آثار شهدا خاطرنشان کرد: انتقال این روایت‌ها تنها به ایثارگران محدود نمی‌شود و افرادی که با آنان ارتباط و همنشینی داشته‌اند نیز می‌توانند در این مسیر مشارکت کنند.

شهرابی‌فراهانی تصریح کرد: ثبت خاطرات و تجربه‌های این جامعه، زمینه‌ای برای انتقال واقعیت‌ها و ارزش‌های دوران ایثار و مجاهدت به نسل‌های آینده و حفظ این میراث ارزشمند برای آیندگان است.