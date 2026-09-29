شهرداری در کنترل حیوانات شهری ناموفق بود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ نشست خبری به مناسبت روز دامپزشک در بیمارستان دامپزشکی برگزار شد.
اولین بیمارستان دامپزشکی کشور و البته نخستین در خاورمیانه در سال ۱۳۸۲ خورشیدی تاسیس و راهاندازی شد. دومین شعبه این بیمارستان که بزرگترین دامپزشکی در جهان است دارای ۱۰ طبقه در مساحت ۳ هزار متر در سال ۱۳۸۸ افتتاح و در حال خدماترسانی به حیوانات است.
اهمیت راهاندازی این بیمارستانها با نگاهی به بیماریهای مشترک انسان و حیوان بیشتر احساس میشود. به گفته دامپزشکان این بیمارستان این مجموعه از آغاز جنگ تحمیلی دوم و سوم، شبانهروزی در حال خدماتدهی در بخش درمان و تجویز دارو بودهاند.
مجوز تاسیس بیمارستان دامپزشکی از سوی سازمان دامپزشکی کشور صادر میشود که استانداردها را تعیین میکند.
پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی با اشاره اشتغالزایی این حوزه به حدود ۸۰ نفر دامپزشک اشاره کرد و گفت: در کنار دامپزشکان حدود ۲۰۰ پرسنل هم در دو بیمارستان دامپزشکی تهران فعالیت دارند.
وی با گلایه از برخی خلأها در صدور مجوزهای تاسیس بیمارستان دامپزشکی، اظهار کرد: صدور پروانه حقوقی انجام نمیشود و شخصی است.
وی با بیان اینکه رشته پرستاری حیوان خانگی به تازگی راهاندازی شده است، ادامه داد: جذب دانشجو در این رشته از طریق کنکور سراسری انجام میشود.
این دامپزشک با تأکید به ضرورت آموزش در همزیستی انسان و حیوان در معاشرت، نحوه غذادهی و... یادآور شد: در سابقه تاریخی همیشه بشر با حیوانات همزیسنی داشته و اگر به ۱۵۰ سال قبل برگردیم سگها نگهبان خانه بودند و به نام حیوان خانگی نگهداری نمیشدند.
وی با انتقاد به عملکرد شهرداری در کنترل حیوانات شهری، گفت: شهرداری در این خصوص بودجه دارد اما با وجود این اعتبار باید پرسید چرا حیوانات شهری در حال افزایش است؟ به نظر میرسد رفتارها در این باره، زمینه تکثیر را فراهم کرده است.
محبی درباره دسته حیواناتی که به عنوان حیوانات خانگی نامگذاری میشوند، اظهار کرد: یک سری حیوانات خانگی متعارف است که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، سنجاب در ایران حیوان خانگی متعارف نیست اما امروز در برخی مکانها به فروش میرسد.
وی ادامه داد: استفاده از حیوانات نامتعارف خانگی چون بیماریهای آن مشخص نیست هم برای انسان و هم حیوانات بومی آن منطقه خطرآفرین است در حالی که دامپزشکان کشور دانش و اطلاعات کامل در خصوص حیوانات متعارف خانگی را دارند و بیماریهای مشترک در حال کنترل است. اما نگهداری سنجاب به عنوان حیوان خانگی در ایران، تهدید درختان بلوط است که زیستگاه این حیوان است.
وی اظهار کرد: هر چه جامعه به داشتن حیوان متعارف خانگی حساس شود افراد به سوی نگهداری حیوانات نامتعارف گرایش پیدا میکنند که عوارض و بیماریهای آنها را نمیشناسیم.
محبی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که این مجموعه روزانه چقدر مراجعهکننده دارد، گفت: هر شعبه بیمارستان بالای ۱۰۰ مراجعهکننده است که این آمار در دهه ۹۰ بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ مراجعهکننده بود.
وی دلیل آن را شرایط اقتصادی مردم دانست و گفت: آموزش در این زمینه ضروری است.
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