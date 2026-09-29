  1. استانها
  2. تهران
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

افتتاح مجتمع فرهنگی سعدی باقرشهر با ۱۳۲۰ مترمربع زیربنا

افتتاح مجتمع فرهنگی سعدی باقرشهر با ۱۳۲۰ مترمربع زیربنا

ری- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران از افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سعدی باقرشهر با ۱۳۲۰ مترمربع زیربنا و امکانات تخصصی فرهنگی و هنری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملکی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در حاشیه سفر استاندار تهران به شهرستان ری اظهار کرد: پروژه مجتمع فرهنگی هنری سعدی باقرشهر از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود و به دلیل برخی چالش‌ها، روند اجرای آن با کندی همراه شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استاندار تهران، فرمانداری و مجموعه‌های مرتبط و همچنین تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی، منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه فراهم شد و این مجتمع به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به مشخصات این مجموعه گفت: مجتمع فرهنگی هنری سعدی باقرشهر در زمینی به مساحت حدود یک هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث شده و دارای یک هزار و ۳۲۰ مترمربع زیربنا است.

ملکی ادامه داد: این مجتمع دارای سالن تخصصی آمفی‌تئاتر، نگارخانه و پلاتوهای متنوع است و در طراحی آن نیازهای زیرساختی هنرمندان مورد توجه قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد این مرکز به عنوان یکی از مجموعه‌های حرفه‌ای حوزه فرهنگ و هنر، مورد استفاده هنرمندان و به‌ویژه نسل جوان و نوجوان منطقه قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران همچنین بر ضرورت تقویت مدیریت و نیروی انسانی این مجموعه تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با بررسی ظرفیت‌های موجود، نیروهای توانمند و فعال فرهنگی را برای مدیریت این مرکز به کار بگیریم.

ملکی افزود: برنامه‌هایی برای ارتقای جایگاه اداری، افزایش بودجه و تقویت نیروی انسانی این مرکز در نظر گرفته شده است تا زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان‌های استان تهران فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به آسیب واردشده به بخشی از فضای مجتمع در جریان وقایع اخیر اظهار کرد: بخشی از ورودی و فضاهای مشترک این مجموعه آسیب دیده است و پیگیری برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت ترمیم این بخش‌ها در حال انجام است تا مجتمع در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری کامل برسد.

کد مطلب 6962695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها