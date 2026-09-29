افتتاح مجتمع فرهنگی سعدی باقرشهر با ۱۳۲۰ مترمربع زیربنا

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین ملکی، بعد از ظهر سهشنبه، در حاشیه سفر استاندار تهران به شهرستان ری اظهار کرد: پروژه مجتمع فرهنگی هنری سعدی باقرشهر از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود و به دلیل برخی چالشها، روند اجرای آن با کندی همراه شد.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و حمایت استاندار تهران، فرمانداری و مجموعههای مرتبط و همچنین تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی، منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه فراهم شد و این مجتمع به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به مشخصات این مجموعه گفت: مجتمع فرهنگی هنری سعدی باقرشهر در زمینی به مساحت حدود یک هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث شده و دارای یک هزار و ۳۲۰ مترمربع زیربنا است.
ملکی ادامه داد: این مجتمع دارای سالن تخصصی آمفیتئاتر، نگارخانه و پلاتوهای متنوع است و در طراحی آن نیازهای زیرساختی هنرمندان مورد توجه قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد این مرکز به عنوان یکی از مجموعههای حرفهای حوزه فرهنگ و هنر، مورد استفاده هنرمندان و بهویژه نسل جوان و نوجوان منطقه قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران همچنین بر ضرورت تقویت مدیریت و نیروی انسانی این مجموعه تأکید کرد و گفت: تلاش میکنیم با بررسی ظرفیتهای موجود، نیروهای توانمند و فعال فرهنگی را برای مدیریت این مرکز به کار بگیریم.
ملکی افزود: برنامههایی برای ارتقای جایگاه اداری، افزایش بودجه و تقویت نیروی انسانی این مرکز در نظر گرفته شده است تا زمینه توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهرستانهای استان تهران فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به آسیب واردشده به بخشی از فضای مجتمع در جریان وقایع اخیر اظهار کرد: بخشی از ورودی و فضاهای مشترک این مجموعه آسیب دیده است و پیگیری برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت ترمیم این بخشها در حال انجام است تا مجتمع در کوتاهترین زمان به بهرهبرداری کامل برسد.
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