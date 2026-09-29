  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

مروری بر دهه‌ها فعالیت هنری سعید شهلاپور در نمایشگاه «در امتداد جستجو»

مروری بر دهه‌ها فعالیت هنری سعید شهلاپور در نمایشگاه «در امتداد جستجو»

نمایشگاه «در امتداد جستجو» با مروری بر بیش از پنج دهه فعالیت هنری سعید شهلاپور، در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه «در امتداد جستجو» به همت گالری سهراب، روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار سعید شهلاپور در دوره‌های مختلف فعالیت هنری‌ او، شامل ۱۰۵ اثر مجسمه، حجم و نقاشی است و نمایشگاه‌گردانی آن را شاهین ترکمن، امیل لازار و فیروزه یاوری بر عهده دارند.

«در امتداد جستجو» ادای احترامی به سال‌ها حضور، تلاش و فعالیت مستمر این هنرمند است و تلاش دارد بخشی از روند شکل‌گیری و تحول آثار او را در دوره‌های مختلف، پیش روی مخاطبان قرار دهد.

این نمایشگاه از جمعه ۱۰ مهر تا اول آبان در فرهنگسرای نیاوران دایر است و روزهای هفته از ساعت ۱۰ و جمعه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی است. نمایشگاه‌های‌ فرهنگسرای نیاوران روزهای شنبه تعطیل است.

کد مطلب 6962446
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها