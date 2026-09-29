به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه «در امتداد جستجو» به همت گالری سهراب، روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران افتتاح میشود.
این نمایشگاه مجموعهای از آثار سعید شهلاپور در دورههای مختلف فعالیت هنری او، شامل ۱۰۵ اثر مجسمه، حجم و نقاشی است و نمایشگاهگردانی آن را شاهین ترکمن، امیل لازار و فیروزه یاوری بر عهده دارند.
«در امتداد جستجو» ادای احترامی به سالها حضور، تلاش و فعالیت مستمر این هنرمند است و تلاش دارد بخشی از روند شکلگیری و تحول آثار او را در دورههای مختلف، پیش روی مخاطبان قرار دهد.
این نمایشگاه از جمعه ۱۰ مهر تا اول آبان در فرهنگسرای نیاوران دایر است و روزهای هفته از ساعت ۱۰ و جمعهها از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقهمندان به هنرهای تجسمی است. نمایشگاههای فرهنگسرای نیاوران روزهای شنبه تعطیل است.
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