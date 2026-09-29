به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری عصر سه شنبه در آیین گرامیداشت هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و ایمنی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان اظهار کرد: آتش‌نشانان نماد ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم هستند و فعالیت این نیروها جایگاه ویژه‌ای در تأمین امنیت و آرامش جامعه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر نیروهای آتش‌نشانی افزود: ارتقای آمادگی جسمانی، استمرار آموزش‌های تخصصی، به‌روزرسانی دانش و مهارت‌ها و استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین از الزامات افزایش توان عملیاتی آتش‌نشانان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به گستره خدمات آتش‌نشانی شاهرود ادامه داد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شاهرود علاوه بر خدمت‌رسانی به شهروندان، در امدادرسانی به مناطق پیرامونی و محورهای مواصلاتی نیز نقش موثری دارد و تقویت امکانات و توان عملیاتی این مجموعه باید مورد توجه قرار گیرد.

آقا براری با اشاره به موفقیت آتش‌نشانان شاهرود در رقابت‌های ملی و بین‌المللی بیان کرد: حضور موفق نیروهای آتش‌نشانی شاهرود در عرصه‌های ملی و بین‌المللی نشان‌دهنده سطح مناسب تخصص، آمادگی و تعهد این نیروها است و استمرار این موفقیت‌ها نیازمند توجه جدی به آموزش و تجهیز سازمان است.

وی از پیگیری تأمین یک دستگاه نردبان بلند آتش‌نشانی برای شاهرود خبر داد و افزود: تأمین این تجهیزات با توجه به نیازهای عملیاتی شهر از طریق وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است و امیدواریم با تأمین آن بخشی از نیازهای تجهیزاتی آتش‌نشانی شاهرود برطرف شود.

سرپرست فرمانداری ویژه شاهرود با قدردانی از تلاش‌های شهردار، رئیس و کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شاهرود اظهار کرد: فعالیت آتش‌نشانان کاری تخصصی و مسئولیت‌ پذیرانه است که در بسیاری از مواقع با ایثار و ازخودگذشتگی همراه می‌شود و قدردانی از این تلاش‌ها باید در کنار توجه به نیازهای حرفه‌ای و تجهیزاتی آنان دنبال شود.