فکت چک؛ اخباری که ۷ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-انعطافپذیری ایران در موضوع هستهای
-اظهار نظرهای منتسب به وزیر اقتصاد درباره وضعیت اقتصادی کشور
-تمدید حضور وزیر امورخارجه در نیویورک برای انجام مذاکرات جدید با آمریکا
-واگذاری پالایشگاه آبادان به سازمان تأمین اجتماعی
-یادداشت بهادری جهرمی علیه دادگاه ویژه روحانیت
-صدور دستور تعلیق پروازهای ایران توسط استاندار نجف
-انتشار ویدئوهایی قدیمی از اعتراضات دانشجویی و انتساب آن به تجمعات اعتراضی در دانشگاه علامه و شعار علیه گشت ارشاد
-نقلقول منتشر شده از «مشاور قالیباف» درباره پیام اصلاحطلبان به آمریکا برای ترور لایههای دیگری از فرماندهان
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