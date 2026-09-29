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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

فکت چک؛ اخباری که ۷ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۷ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-انعطاف‌پذیری ایران در موضوع هسته‌ای

-اظهار نظرهای منتسب به وزیر اقتصاد درباره وضعیت اقتصادی کشور

-تمدید حضور وزیر امورخارجه در نیویورک برای انجام مذاکرات جدید با آمریکا

-واگذاری پالایشگاه آبادان به سازمان تأمین اجتماعی

-یادداشت بهادری جهرمی علیه دادگاه ویژه روحانیت

-صدور دستور تعلیق پروازهای ایران توسط استاندار نجف

-انتشار ویدئوهایی قدیمی از اعتراضات دانشجویی و انتساب آن به تجمعات اعتراضی در دانشگاه علامه و شعار علیه گشت ارشاد

-نقل‌قول منتشر شده از «مشاور قالیباف» درباره پیام اصلاح‌طلبان به آمریکا برای ترور لایه‌های دیگری از فرماندهان

فکت چک؛ اخباری که ۷ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6962795
مریم علی بابایی

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