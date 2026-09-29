واژگونی نیسان در محور شاهرود- آزادشهر؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی نیسان کیلومتر ۴۳ محور شاهرود به آزادشهر خبر داد و بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی هلال احمر و اورژانس در محل حاضر شدند.

وی با بیان اینکه نیسان حاوی کارگران بود، اضافه کرد: ۱۸ نفر همین کارگران متاثر از این حادثه شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از فوت یک نفر در این حادثه خبر داد و یادآور شد: برای متوفی عملیات رها سازی انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

درخشان از مصدومیت ۱۷ نفر در این حادثه خبر داد و تصریح کرد: با همراهی اورژانس مصدومان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی افزود: ۱۴ مصدوم با بالگرد، اتوبوس آمبولانس و کد خودرویی و سه نفر توسط هلال احمر راهی بیمارستان شدند.