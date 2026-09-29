به گزارش خبرنگار مهر،علی نیکزاد بعد از ظهر سه شنبه در همایش روز ملی سیب با اشاره به مشکلات فعالان حوزه صادرات و واردات گفت: تعهدات ارزی، نبود زیرساخت‌های بانکی و حذف واسطه‌ها از جمله چالش‌های صادرکنندگان و واردکنندگان است و باید برای رفع این مشکلات راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

وی با بیان اینکه اگر از تولیدکننده و صادرکننده حمایت نشود، امنیت غذایی نیز با مشکل مواجه خواهد شد، افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا از باغداران و تولیدکنندگان حمایت می‌شود، اما در کشور ما صادرکنندگان محصولات کشاورزی به‌ویژه در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی استان ادامه داد: یکی از راهکارها، ایجاد فرصت بیشتر برای صادرکنندگان به منظور ایفای تعهدات ارزی است و باید برای محصولات کشاورزی، به‌ویژه سیب، معافیت یا سازوکار متفاوتی در زمینه تعهدات ارزی در نظر گرفته شود.

نیکزاد با اشاره به ضرورت ورود مجلس به این موضوع گفت: لازم است مصوبه‌ای در مجلس درخصوص تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی تصویب شود؛ چرا که دغدغه اصلی فعالان این حوزه، همین موضوع است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت برندسازی و بازاریابی بین‌المللی محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: برندسازی و بازاریابی بین‌المللی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا ارزش واقعی سیب استان در بازارهای جهانی احصا و زمینه توسعه صادرات آن فراهم شود.

ضرورت حمایت از محصولات کشاورزی

نائب رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با تأکید بر ظرفیت بالای آذربایجان‌غربی در تولید محصولات کشاورزی گفت: امنیت غذایی مترادف امنیت نظامی است و با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی استان، باید از تولید و صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه سیب، حمایت بیشتری شود.

بابان‌زاده اظهار کرد: آذربایجان‌غربی به واسطه موقعیت و ظرفیت‌های جغرافیایی خود مستعد تولید محصولات کشاورزی با کمیت و کیفیت مناسب است، اما هنوز با اولویت صادرات استان فاصله داریم.

وی با اشاره به سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان افزود: نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آذربایجان‌غربی مربوط به بخش کشاورزی است، در حالی که این سهم در کشور حدود ۸ درصد است؛ بنابراین توجه به این بخش در اقتصاد استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

نائب رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ادامه داد: در مهر و آبان‌ماه، نرخ بیکاری در شهرهای باغ‌دار و مناطق تولیدکننده سیب به دلیل فعالیت‌ های مرتبط با برداشت و فرآوری محصول کاهش می‌یابد و حتی به وضعیت منفی می‌رسد که نشان‌دهنده نقش مهم کشاورزی و باغداری در اشتغال استان است.

بابان‌زاده با اشاره به هزینه تولید سیب درختی گفت: هر کیلوگرم سیب با احتساب هزینه‌های سردخانه حدود ۵۰ هزار تومان هزینه دارد و با توجه به تولید ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن سیب، گردش مالی قابل توجهی برای استان ایجاد می‌شود.

وی بر ضرورت حمایت از صادرات سیب استان تأکید کرد و گفت: سال گذشته قیمت سیب صنعتی ۲۰ هزار تومان بود، در حالی که نرخ دلار ۹۲ هزار تومان بود؛ امسال قیمت سیب صنعتی به ۱۶ هزار تومان رسیده که با هیچ منطقی سازگار نیست و برای حل این وضعیت نیازمند کمک و حمایت هستیم.

نائب رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور همچنین بر توجه به هزینه‌های نگهداری محصول در سردخانه‌ها و حمایت از فعالان این بخش تأکید کرد.