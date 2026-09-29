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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

طرح تربیت هزار مربی آموزش قرآن در مدارس استان بوشهر آغاز شد

طرح تربیت هزار مربی آموزش قرآن در مدارس استان بوشهر آغاز شد

بوشهر- معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر از آغاز فرآیند اجرایی طرح تربیت یک‌هزار مربی آموزش عمومی قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسنی توابع، عصر سه شنبه در پی برگزاری دومین نشست مشترک دبیرخانه و کمیته آموزش عمومی قرآن، اظهار کرد: با توجه به جایگاه ارزشمند قرآن کریم در فرآیند تعلیم و تربیت و نقش معلمان در انتقال مفاهیم قرآنی به نسل آینده، برنامه‌ریزی برای اجرای دوره تخصصی تربیت مربی آموزش عمومی قرآن کریم در استان انجام شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، دوره تخصصی تربیت مربی در آبان‌ماه سال جاری برای یک‌هزار نفر از معلمان قرآن دوره‌های متوسطه اول و دوم در سراسر استان برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان با بهره‌گیری از ظرفیت استادان برجسته و مدرسان دارای گواهینامه‌های سطح ملی، مهارت‌های تخصصی خود را توسعه خواهند داد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به رویکرد مهارت‌محور این دوره بیان کرد: هدف از برگزاری این برنامه، تنها انتقال دانش قرآنی نیست، بلکه توانمندسازی معلمان در زمینه روش‌های نوین تدریس، ارتقای کیفیت آموزش و آشنایی عمیق‌تر با اهداف نه‌گانه سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم است.

حسنی توابع ادامه داد: این دوره با مدیریت معاونت آموزش متوسطه و با بهره‌گیری از ظرفیت استادان و مدرسان مجرب طراحی شده و تلاش می‌شود محتوای آموزشی آن متناسب با نیازهای مدارس و شرایط آموزشی دانش‌آموزان ارائه شود.

وی همچنین از توجه ویژه به تولید و تألیف منابع آموزشی خبر داد و گفت: در این مسیر، تهیه کتاب‌های کمک‌آموزشی و منابعی با رویکرد «از ایمان تا تبعیت» در دستور کار قرار دارد تا آموزش قرآن در مدارس علاوه بر تقویت مهارت‌های قرآنی، زمینه رشد معرفتی، تربیتی و معنوی دانش‌آموزان را نیز فراهم کند.

بر اساس این طرح، هزار نفر از معلمان قرآن دوره‌های متوسطه اول و دوم استان بوشهر در مسیر یک برنامه آموزشی تخصصی قرار می‌گیرند تا با ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای خود، زمینه ارائه آموزش‌های اثربخش‌تر و جذاب‌تر قرآن کریم در مدارس استان را فراهم کنند.

کد مطلب 6962767

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