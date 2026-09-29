طرح تربیت هزار مربی آموزش قرآن در مدارس استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسنی توابع، عصر سه شنبه در پی برگزاری دومین نشست مشترک دبیرخانه و کمیته آموزش عمومی قرآن، اظهار کرد: با توجه به جایگاه ارزشمند قرآن کریم در فرآیند تعلیم و تربیت و نقش معلمان در انتقال مفاهیم قرآنی به نسل آینده، برنامه‌ریزی برای اجرای دوره تخصصی تربیت مربی آموزش عمومی قرآن کریم در استان انجام شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، دوره تخصصی تربیت مربی در آبان‌ماه سال جاری برای یک‌هزار نفر از معلمان قرآن دوره‌های متوسطه اول و دوم در سراسر استان برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان با بهره‌گیری از ظرفیت استادان برجسته و مدرسان دارای گواهینامه‌های سطح ملی، مهارت‌های تخصصی خود را توسعه خواهند داد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به رویکرد مهارت‌محور این دوره بیان کرد: هدف از برگزاری این برنامه، تنها انتقال دانش قرآنی نیست، بلکه توانمندسازی معلمان در زمینه روش‌های نوین تدریس، ارتقای کیفیت آموزش و آشنایی عمیق‌تر با اهداف نه‌گانه سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم است.

حسنی توابع ادامه داد: این دوره با مدیریت معاونت آموزش متوسطه و با بهره‌گیری از ظرفیت استادان و مدرسان مجرب طراحی شده و تلاش می‌شود محتوای آموزشی آن متناسب با نیازهای مدارس و شرایط آموزشی دانش‌آموزان ارائه شود.

وی همچنین از توجه ویژه به تولید و تألیف منابع آموزشی خبر داد و گفت: در این مسیر، تهیه کتاب‌های کمک‌آموزشی و منابعی با رویکرد «از ایمان تا تبعیت» در دستور کار قرار دارد تا آموزش قرآن در مدارس علاوه بر تقویت مهارت‌های قرآنی، زمینه رشد معرفتی، تربیتی و معنوی دانش‌آموزان را نیز فراهم کند.

بر اساس این طرح، هزار نفر از معلمان قرآن دوره‌های متوسطه اول و دوم استان بوشهر در مسیر یک برنامه آموزشی تخصصی قرار می‌گیرند تا با ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای خود، زمینه ارائه آموزش‌های اثربخش‌تر و جذاب‌تر قرآن کریم در مدارس استان را فراهم کنند.