به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه سهشنبه، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران در شهرستان ری با اشاره به روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: یکی از راهبردهای دولت برای رفع ناترازی انرژی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر است و در استان تهران نیز اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: در شرایطی که طی چند دهه تنها ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران ایجاد شده بود، اکنون ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان از ۴۰۰ مگاوات عبور کرده که نشاندهنده رشد این بخش در مدت اخیر است.
استاندار تهران ادامه داد: تاکنون برای احداث حدود ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان مجوز صادر شده و اجرای پروژههای مختلف در این حوزه در دستور کار قرار دارد.
معتمدیان با اشاره به محدودیت زمین در استان تهران گفت: با توجه به مشکل تأمین زمین برای احداث نیروگاههای بزرگ، رویکرد جدید استان توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس در نقاط مختلف است که این موضوع با همکاری شرکت توانیر در حال پیگیری است.
وی افزود: احداث نیروگاههای کوچکمقیاس علاوه بر سهولت بیشتر در تأمین زمین، موجب کاهش هزینههای انتقال انرژی و کوتاه شدن مسیر انتقال برق میشود و از سوی دیگر، زمینه مشارکت بیشتر سرمایهگذاران را فراهم میکند.
استاندار تهران تأکید کرد: توسعه نیروگاههای متعدد در نقاط مختلف استان از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت دارد، چراکه تمرکز ظرفیت تولید برق در یک نقطه میتواند آسیبپذیری بیشتری ایجاد کند، در حالی که پراکندگی نیروگاهها موجب افزایش تابآوری شبکه خواهد شد.
معتمدیان همچنین با اشاره به ظرفیت ایجادشده در شهرستانهای استان گفت: شهرستان ری در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر جایگاه نخست را در استان تهران دارد و تاکنون بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه در این شهرستان احداث و وارد مدار شده است.
وی ادامه داد: پروژههای دیگری نیز در این حوزه در حال اجراست و بخش مهمی از این اقدامات طی یک سال اخیر انجام شده است.
استاندار تهران با اشاره به تشکیل کمیته انرژی استان اظهار کرد: این کمیته به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دستگاههای مرتبط، شرکتهای برق، منابع طبیعی، فرمانداران و سایر مجموعههای مسئول بهصورت هفتگی تشکیل میشود و روند اجرای پروژههای نیروگاهی و تصمیمات مورد نیاز در این جلسات پیگیری میشود.
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