به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی برخلاف وعده‌ای که پیش از دیدار امشب با روسیه درباره تغییرات و ترکیب غافلگیرکننده تیم ملی داده بود، بدون سورپرایز خاصی تیمش را به زمین فرستاد تا تغییرات بیشتر از آنکه فنی باشد، در حد جابه‌جایی چند نام روی نیمکت باقی بماند.

۵ بازیکن ایران در دیدار با ازبکستان یعنی علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن و دنیس اکرت این بار روی نیمکت قرار گرفته‌اند و در مقابل حسین حسینی، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضائیان، محمد قربانی و سردار آزمون از ابتدا در ترکیب قرار گرفته‌اند.

در واقع ترکیب اصلی تیم ملی برابر روسیه نشان می‌دهد تغییرات مورد اشاره قلعه‌نویی پیش از بازی، بیشتر به جابه‌جایی چند بازیکن در ترکیب محدود شده و از آن تفکر متفاوتی که بتواند حریف را غافلگیر کند، نشانه چندانی دیده نمی‌شود؛ موضوعی که پس از شکست برابر ازبکستان و انتقادها از نمایش تیم ملی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه تصمیمات فنی کادر ملی کرده است.

نکته قابل توجه دیگر، بازگشت زوج مهدی طارمی و سردار آزمون به ترکیب اصلی تیم ملی است. این دو مهاجم آخرین بار در هفته هشتم مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ و در دیدار برابر ازبکستان در کنار یکدیگر از ابتدا بازی کرده بودند و حالا بار دیگر در خط حمله ایران قرار گرفته‌اند.

قلعه‌نویی پس از شکست برابر ازبکستان وعده داده بود تیم ملی مقابل روسیه با ترکیبی متفاوت و بازی غافلگیرکننده ظاهر خواهد شد، اما ترکیب اعلام‌شده نشان می‌دهد بخش مهمی از آن «غافلگیری» در نهایت به تغییر دروازه‌بان و چند جابه‌جایی دیگر ختم شده است که در نوع خود جالب توجه است.