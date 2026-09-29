نوریان: آذربایجان شرقی الگویی برای اقتصاد بخش خصوصی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوریان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا، عصر سه‌شنبه در دیدار با بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه تبریز در اقتصاد کشور اظهار کرد: تبریز از نظر جایگاه اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.

وی با اشاره به سهم بخش خصوصی در اقتصاد آذربایجان شرقی افزود: ۹۴ درصد اقتصاد این استان در اختیار بخش خصوصی است و از این نظر می‌تواند الگویی برای کشور باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا با اشاره به ظرفیت کشورهای آفریقایی در حوزه کشاورزی گفت: آفریقای جنوبی و اوگاندا به دلیل شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت فراسرزمینی دارند.

نوریان همچنین اوگاندا را یکی از کشورهای عضو اتحادیه شرق آفریقا برشمرد و ادامه داد: این کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته و بازار آن ظرفیت مناسبی برای حضور بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران دارد.

وی با اشاره به شرایط آذربایجان شرقی در جریان جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این استان در جریان این جنگ در معرض بیشترین حملات دشمن قرار گرفت، در تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه نشد.

سفیر ایران در اوگاندا با بیان اینکه آذربایجان شرقی در بسیاری از حوزه‌ها جزو نخستین‌ها بوده است، گفت: این استان در ارتباطات تجاری با اوگاندا نیز می‌تواند پیشتاز باشد.

نوریان در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری ایران و اوگاندا اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه گردشگری سلامت برخوردار است و اوگاندا نیز ظرفیت قابل توجهی در گردشگری طبیعت دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها به عنوان یکی از پایه‌های توسعه روابط گردشگری میان دو طرف استفاده کرد.