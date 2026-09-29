حملات و انفجارهای بزرگ رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از ادامه حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی، اطراف شهرک القنطره در جنوب لبنان را بمباران کردند.

رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «برعشیت» در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی انفجار مهیبی در بنی حیان انجام داد.

اشغالگران همچنین سلسله انفجارهایی در شهرک های المنصوری، زوطر شرقی و مجدل زون انجام دادند.

خبرگزاری ملی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی سلسله انفجارهای مهیب را به صورت مرحله‌ای در شهرک المنصوری در صور در جنوب لبنان انجام داد که منجر به صداهای مهیب و لرزش‌هایی شد که پژواک آن به صور و روستاهای اطراف رسید.

منابع لبنانی همچنین اعلام کردند که شهرک «کفرتبنیت» در جنوب لبنان هدف حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

شهرک «حداثا» در جنوب لبنان نیز هدف حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.