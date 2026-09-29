افزایش سرانه آموزشی ری از ۵.۳ به ۵.۷۵ مترمربع

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر سهشنبه، در جریان سفر به شهرستان ری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: توسعه سرانه آموزشی یکی از اولویتهای استان تهران است و با اجرای طرحهای مدرسهسازی، سرانه فضای آموزشی شهرستان ری از حدود ۵.۳ به ۵.۷۵ مترمربع افزایش یافته است.
وی افزود: ۱۱ مدرسه در شهرستان ری تکمیل و تحویل شده و عملیات ساخت ۴۶ مدرسه نیز آغاز شده است که تلاش میشود این مدارس تا سال آینده تکمیل شوند تا بخشی از کمبود فضاهای آموزشی و تراکم کلاسها جبران شود.
استاندار تهران با اشاره به نخستین سفر شهرستانی استانداری تهران به ری در سال ۱۴۰۳ گفت: در جریان این سفر ۴۴ مصوبه برای رفع مسائل و اجرای طرحهای مختلف شهرستان به تصویب رسید که تاکنون حدود ۳۰ مصوبه بهطور کامل اجرایی شده و حدود ۱۳ مصوبه نیز در حال اجراست.
معتمدیان ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه زمانبندی مصوبات سفر نخست تا پایان دوره فعالیت دولت پیشبینی شده بود، روند اجرای مصوبات شهرستان ری از برنامه تعیینشده جلوتر است.
وی درباره پروژه تصفیهخانه فاضلاب ری نیز گفت: این طرح از پروژههای بزرگ و مهم استان است که در قالب یک مدل زنجیرهای، علاوه بر تصفیه فاضلاب، تولید گاز و استفاده از آن برای تولید برق در نیروگاههای کوچکمقیاس با ظرفیت کمتر از ۳۰ مگاوات را دنبال میکند.
استاندار تهران افزود: تاکنون حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و تلاش میشود با رفع موانع و تأمین منابع مالی، پروژه در دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
وی درباره ساماندهی لکههای صنعتی شهرستان ری نیز اظهار کرد: از مجموع ۳۸ لکه صنعتی شناساییشده در استان تهران، ۱۲ لکه در شهرستان ری قرار دارد که روند ساماندهی ۱۰ لکه با پیشرفت مناسبی همراه است و برای لکه باقیمانده نیز باید در چارچوب مصوبه جدید تعیین تکلیف شود.
معتمدیان همچنین از پیشبینی طرحهای جدید برای توسعه زیرساختهای فرهنگی و ورزشی شهرستان خبر داد و گفت: ایجاد مجتمعهای فرهنگی در مناطق کمبرخوردار و احداث دستکم ۱۰ زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهرستان ری در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: هدف از سفرهای شهرستانی تنها بازدید نیست، بلکه پیگیری مصوبات، رفع موانع و رساندن پروژهها به مرحله بهرهبرداری است و روند اجرای طرحهای شهرستان ری نیز تا تکمیل نهایی دنبال خواهد شد.
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