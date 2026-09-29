به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتمین شب ارتحال آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع فقید شیعه، شامگاه سه‌شنبه از سوی آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.



در این مراسم جمعی از شخصیت‌های حوزوی، شماری از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.



در ابتدای این مراسم آیاتی از کلام‌الله مجید توسط یکی از قاریان استان قم تلاوت شد و در ادامه حاج عباس حیدرزاده از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به مرثیه‌سرایی و مداحی پرداخت.



سخنرانی آیت‌الله حسینی خراسانی، عضو فقهای شورای نگهبان، بخش دیگری از این مراسم بود که وی در آن به تبیین ابعاد علمی و اخلاقی شخصیت آیت‌الله شبیری زنجانی پرداخت.



آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این مراسم حضور یافت و یاد و خاطره آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی را گرامی داشت.