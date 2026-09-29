به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در جمع پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، با اشاره به نقشآفرینی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: شما رزمندگان نقشآفرینان عزت و سربلندی ایران اسلامی هستید و حماسهای ماندگار را در تاریخ این سرزمین رقم زدید.
مقاتلی با بیان اینکه در سالهای گذشته دفاع مقدس را بیشتر در قالب خاطرات و تصاویر مشاهده میکردیم، افزود: امسال در شرایطی هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم که بیش از هر زمان دیگری باید مفهوم دفاع، مقاومت و ایستادگی را درک کنیم چرا هم اینک نیز در دفاع مقدس دیگری برای دفاع از وطنمان هستیم.
وی با اشاره به شرایط دوران دفاع مقدس گفت: اگرچه در آن دوران از نظر تجهیزات و امکانات در شرایط مطلوبی قرار نداشتیم، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، اراده و فرهنگ مقاومت توانست هشت سال در برابر دشمن ایستادگی کند و یک حماسه تاریخی خلق کند.
فرماندار دشتی، ریشه و پیشینه این فرهنگ را فرهنگ عاشورا دانست و تصریح کرد: فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین(ع) به ملت ایران آموخت که در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کند و همین فرهنگ، زمینهساز خلق حماسه هشت سال دفاع مقدس توسط رزمندگان اسلام شد.
مقاتلی ادامه داد: اگر امروز نام ایران با عزت، سربلندی و اقتدار همراه است، بخش مهمی از آن به ایستادگی و فداکاری مردم و رزمندگان در دوران دفاع مقدس بازمیگردد.
وی با تأکید بر تمدن و پیشینه تاریخی ملت ایران گفت: ملت ایران یک ملت متمدن، حماسهساز و استوار است و آیندگان نیز از این ملت و ایستادگیهای کنونی آنان به نیکی یاد خواهند کرد.
فرماندار دشتی با اشاره به تهاجم دشمن به کشور افزود: در مقاطع مختلفی که دشمن به ایران اسلامی تعرض کرد، مردم کشور را ترک نکردند؛ بلکه شاهد بودیم بسیاری از ایرانیان برای دفاع از کشور و کمک به وطن خود بازگشتند و در کنار مردم و نیروهای مسلح قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز نیروهای مسلح، مردم و دولت در کنار یکدیگر قرار دارند و با وحدت و همدلی، در مسیر دفاع از عزت و سربلندی ایران اسلامی حرکت میکنند و خالق حماسههای ماندگار خواهند بود.
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