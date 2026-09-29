به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه همزمان با فرارسیدن هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی با حضور در جمع آتشنشانان، از تلاشها و خدمات نیروهای آتشنشانی شهرداریهای اهرم، دلوار و آباد تجلیل کرد.
فرماندار تنگستان در این دیدار ضمن تبریک روز آتشنشانی و ایمنی، از فداکاری و مسئولیتپذیری نیروهای آتشنشانی در صیانت از جان و مال مردم قدردانی کرد.
سلیمانی، فرماندار تنگستان اظهار داشت: آتشنشانان در سختترین شرایط و در لحظاتی که دیگران نیازمند کمک هستند، با شجاعت و روحیه ایثار وارد میدان میشوند و برای نجات جان انسانها از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
وی افزود: ارتقای ایمنی و آمادگی نیروهای آتشنشانی، نیازمند توجه مستمر به آموزش، تجهیزات و امکانات است و مجموعه مدیریت شهرستان نیز حمایت از ظرفیتهای آتشنشانی و تقویت زیرساختهای ایمنی را در چارچوب امکانات و اعتبارات موجود دنبال خواهد کرد.
فرماندار تنگستان در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از آتشنشانان شهرداریهای اهرم، دلوار و آباد به پاس خدمات و تلاشهای ارزشمند آنان تجلیل کرد.
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