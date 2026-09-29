به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان بوشهر که با محوریت هماهنگی و برنامهریزی بزرگداشت هفته ملی کودک برگزار شد با بیان اینکه بهتر است در چنین رویدادهایی قبل از برگزاری، نظرسنجی از کودکان برای اجرای برنامههای مورد علاقهشان بهویژه در هفته ملی کودک بهعمل آید، گفت: محوریت اجرای برنانهها با کانون پرورش فکری است و انتظار است سایر دستگاهها همکاری موثر داشته باشند.
خروج کتاب از دست کودکان و جایگزینی موبایل و تبلت
جهانیان با طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاد که کتاب از دست کودکان خارج شد و موبایل و تبلت جای آن را گرفت؟ گفت: توپ فوتبال، دوچرخه و کوچه تعطیل شد و کودک کنج امن اتاق را انتخاب کرد، چه شد به اینجا رسیدیم و چرا دوباره همان مسیر را ادامه میدهیم. رویکرد برنامهها مبتنی بر بررسیهای علمی بایستی به سمت اصلاح این وضعیت باشد.
گرامیداشت یاد شهدای کودک در هفته ملی کودک
معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به آمار شهدای کودک در ایام جنگ دوم وسوم، گفت: جمعیت هلالاحمر کشور آمار شهدای کودک را ۳۸۳ شهید اعلام کرده که بیش از دو برابر شهدای مدرسه میناب است. ضروری است در برنامههای این هفته یاد و نام این شهدا را گرامی بداریم.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت جلسه کارگروه، گفت: این جلسه بخشی از شورای برنامهریزی و توسعه استان در حوزه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده است و دستگاهای اجرایی میتوانند برنامههای خود در این حوزه را که نیازمند تأمین اعتبار است مطرح و مصوبه بگیرند.
جهانیان با اشاره به موضوع فضای مجازی و آسیبهای آن برای کودکان، افزود: شورای عالی فضای مجازی کشور برای چابکسازی تصمیمگیریها، شورای فضای مجازی استانها را تشکیل داده و دستورالعمل آن ابلاغ شده است. این ظرفیت میتواند دستور کار یکی از جلسات کارگروه با رویکرد آسیب شناسی تهدیدات فضای مجازی و فرصتسازی برای رشد فردی و اجتماعی کودکان باشد.
وی با استقبال از پیشنهاد انتقال برنامههای فرهنگی، نمایشی و حماسی به میدان و خیابانها، گفت: برنامهها باید وزین باشد و با مشارکت آموزشوپرورش از مدارس مختلف، هر شب، یک یا دو مدرسه فعالیت فرهنگی داشته باشند. همچنین برنامهها باید برای اولیای دانشآموزان نیز در نظر گرفته شود.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به موضوع تغذیه سالم، خاطر نشان کرد: تغذیه نامناسب با سوءتغذیه متفاوت است؛ گاهی مواد غذایی سالم در دسترس نیست و گاهی هست اما استفاده نمیشود. دانشگاه علوم پزشکی باید در حوزه بهداشتی و پژوهشی تولید محتوا کند و صداوسیما، آموزشوپرورش و انجمن اولیا و مربیان نیز مشارکت کنند.
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