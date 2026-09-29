از «روزهای سلطه» تا «روزهای اقتدار»

یادداشت مهمان- کریم سرافراز؛ مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی به مناسبت هفته دفاع مقدس و شهادت سید حسن نصرالله رضوان الله مورخ ۶ مهر را باید فراتر از یک یادآوری تاریخی درباره دفاع مقدس خواند؛ پیام معظم له ، روایت یک مسیر تاریخی و ترسیم یک منطق برای آینده است؛ مسیری که از روزهای وابستگی و تحمیل اراده بیگانه آغاز شد و به روزهایی رسیده که ایران، در محاسبات منطقهای و جهانی، خود به یک قدرت اثرگذار تبدیل شده است.
دیروز چه بود و امروز کجاییم؟
دیروز، سفیران قدرتهای مستکبر برای ایران «باید و نباید» تعیین میکردند و اراده بیگانه بر تصمیمات کشور سایه داشت؛ اما انقلاب اسلامی این معادله را برهم زد و جمهوری اسلامی را بر پایه استقلال و اراده ملی بنا کرد.
جنگ تحمیلی نیز قرار بود این مسیر را متوقف کند؛ اما نتیجه، برخلاف محاسبات دشمن رقم خورد. از دل آتش جنگ، به تعبیر پیام، نظام اسلامی «ققنوسوار» برآمد؛ قویتر، رساتر و با پروازی بلندتر.
این همان نقطهای است که باید فهمید: فشار دشمن، اگر با ایستادگی و انسجام ملی مواجه شود، الزاماً به عقبنشینی ملت منجر نمیشود؛ گاهی خودِ فشار، به عامل رشد و قدرتیابی تبدیل میشود.
دفاع مقدس فقط یک جنگ نبود؛ مدرسهای برای ساختن یک ملت بود.
نسلی که روزی با امکانات محدود و دستانی تقریباً خالی در برابر تهاجم ایستاد، امروز تجربه، توان و اعتمادبهنفسی دارد که معادلات منطقهای را تحت تأثیر قرار میدهد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همین تحول را در مقایسه میان «آن روزها» و «این روزها» برجسته میکند.
قدرت واقعی فقط در تجهیزات خلاصه نمیشود؛ در انسانهایی است که پای استقلال کشور میایستند.
از همین منظر، اشاره پیام امام خامنه ای مدظله العالی به حضور گسترده مردم، اقوام مختلف و مشارکت زنان، صرفاً ارائه آمار نیست؛ بلکه تأکید بر یک مؤلفه راهبردی است: قدرت ملی زمانی پایدار میشود که پشتوانه اجتماعی داشته باشد.
امروز نیز مسئله اصلی فقط رویارویی نظامی نیست؛ جنگ بر سر ارادهها، محاسبات و آینده ملتهاست.
دشمن تلاش میکند ایران را به گذشتهای بازگرداند که در آن وابستگی، تحقیر و مداخله بیگانه بخشی از واقعیت کشور بود؛ اما پیام رهبر انقلاب اسلامی با صراحت اعلام میکند: «آن روزهای سابق... گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد.» و این شاید مهمترین پیام برای امروز باشد: ملت ایران قرار نیست به گذشته بازگردد؛ قرار است آینده را بسازد.
در پیام حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنه ای مد ظله العالی، شهید سیدحسن نصرالله نیز بهعنوان نماد برجسته جبهه مقاومت مطرح میشود؛ شخصیتی که به تعبیر رهبر انقلاب، لبنان را از جایگاهی که سالها تحت تأثیر قدرتهای خارجی بود، به جایگاهی متفاوت در معادلات مقاومت رساند.
مکتب مقاومت با رفتن یک فرمانده متوقف نمیشود؛ چراکه آنچه باقی میماند، فقط نام یک فرد نیست؛ بلکه تفکر، تجربه، آرمان و نسلی است که راه را ادامه میدهد.
پیام معظم له در پایان، افق آینده را نه با زبان تردید، بلکه با ادبیات نصر، فتح و عزت ترسیم میکند؛ آیندهای که در آن، تجربه جنگ، مقاومت و ایستادگی به سرمایهای برای ساختن فردای ملت تبدیل خواهد شد.
قصه ایران، قصه ملتی است که از دل تهدیدها عبور کرده، از دل جنگها آموخته و هر بار با تجربهای تازهتر به میدان بازگشته است. امروز اگر دشمن به گذشته چشم دوخته، پاسخ ملت روشن است: آن ایران دیگر وجود ندارد؛ ایرانِ امروز، ایرانِ ایستادگی، استقلال و اقتدار است.
از دفاع مقدس تا امروز؛ از دستان خالی تا قدرت ملی؛ از روزهای تحمیل تا روزهای تعیینکننده؛ این مسیر هنوز ادامه دارد...
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