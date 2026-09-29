امام جمعه بخش کاکی: عزت ایران ثمره مجاهدت پیشکسوتان دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین حسین‌پور، عصر سه شنبه در جمع پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت شهرستان دشتی، با اشاره به نقش و جایگاه ارزشمند رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس اظهار کرد: شما بزرگواران از همه چیز خود گذشتید و برای امام، کشور، پرچم، ناموس، انقلاب و نظام به میدان رفتید و از ارزش‌های این سرزمین دفاع کردید.

وی با تجلیل از فداکاری‌های پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت افزود: شما بزرگان این کشور هستید و اگر امروز ایران اسلامی با عزت و سربلندی در جهان شناخته می‌شود، بخش مهمی از آن به واسطه ثمره مجاهدت‌ها، ایثار و فداکاری‌های شماست.

امام جمعه بخش کاکی با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: نسل امروز باید بداند امنیت، استقلال و عزت امروز کشور، حاصل خون شهدا، ایثارگری رزمندگان و مجاهدت پیشکسوتانی است که در سخت‌ترین شرایط از آرمان‌های انقلاب اسلامی و میهن دفاع کردند.