امام جمعه بخش کاکی: عزت ایران ثمره مجاهدت پیشکسوتان دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین حسینپور، عصر سه شنبه در جمع پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت شهرستان دشتی، با اشاره به نقش و جایگاه ارزشمند رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس اظهار کرد: شما بزرگواران از همه چیز خود گذشتید و برای امام، کشور، پرچم، ناموس، انقلاب و نظام به میدان رفتید و از ارزشهای این سرزمین دفاع کردید.
وی با تجلیل از فداکاریهای پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت افزود: شما بزرگان این کشور هستید و اگر امروز ایران اسلامی با عزت و سربلندی در جهان شناخته میشود، بخش مهمی از آن به واسطه ثمره مجاهدتها، ایثار و فداکاریهای شماست.
امام جمعه بخش کاکی با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: نسل امروز باید بداند امنیت، استقلال و عزت امروز کشور، حاصل خون شهدا، ایثارگری رزمندگان و مجاهدت پیشکسوتانی است که در سختترین شرایط از آرمانهای انقلاب اسلامی و میهن دفاع کردند.
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