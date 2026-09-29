به گزارش خبرنگار مهر، علی نصرالله شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تعیین تکلیف کارت‌های هوشمند ملی، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، سه میلیون قطعه کارت ملی هوشمند طی دو ماه آینده تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی افزود: می‌کوشیم مجموع شش میلیون قطعه کارت هوشمند ملی که در نوبت تحویل قرار دارند، تا پایان سال به مردم تحویل داده شود تا فرایند ارائه خدمات هویتی به شهروندان با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور همچنین از راه‌اندازی «کیف هویت» در سامانه سهیم خبر داد و افزود: این خدمت از ۲۹ شهریورماه در دسترس مردم قرار گرفته است.

نصرالله با بیان اینکه کیف هویت شامل اسناد هویتی اشخاص و اطلاعات مرتبط با شناسنامه هویتی است، ادامه داد: راه‌اندازی این خدمت در راستای توسعه خدمات الکترونیکی ثبت احوال و دسترسی آسان‌تر مردم به اطلاعات و اسناد هویتی انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت ثبت احوال استان سمنان، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات زیرساختی و نیروی انسانی این مجموعه تأکید کرد و افزود: تقویت زیرساخت‌ها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز می‌تواند در ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات ثبتی و هویتی موثر باشد.

معاون سازمان ثبت احوال کشور نقش کارکنان ثبت احوال را در تولید و ارائه آمارهای دقیق مهم دانست و تصریح کرد: اطلاعات ثبت شده در این سازمان، یکی از مبانی مهم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در کشور است.

نصرالله با اشاره به اهمیت آمارهای جمعیتی اظهار داشت: ثبت و ارائه دقیق اطلاعات جمعیتی، به‌ویژه در حوزه نرخ باروری و جوانی جمعیت، می‌تواند نقش موثری در برنامه‌ریزی های کشور داشته باشد.

وی بر ضرورت دقت در ثبت اطلاعات و به‌روزرسانی داده‌های جمعیتی تأکید کرد و افزود: جامعه آماری و کارکنان ثبت احوال در فراهم کردن اطلاعات دقیق برای سیاست‌گذاری‌های جمعیتی نقش مهمی بر عهده دارند.