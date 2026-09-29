بررسی ۲۴ پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در سازمان جهاد کشاورزی، اراضی کشاورزی استان بهعنوان سرمایه اصلی آینده لرستان شناخته میشوند و بر همین اساس، کمیسیون تبصره یک ماده یک تنها نهادی برای رسیدگی به درخواستها نیست، بلکه لایهای حفاظتی برای جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به بافتهای غیرمجاز به شمار میرود.
بررسی دقیق پروندهها بر اساس نقشههای اراضی
وی با اشاره به بررسی ۲۴ پرونده در این کمیسیون، خاطرنشان کرد: پروندههای مطرحشده با دقت و بر اساس نقشههای دقیق بررسی میشوند تا هیچگونه ابهام یا تناقضی در زمینه کاربری اراضی باقی نماند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: اجرای دقیق قانون، هم حقوق متقاضیان قانونی را تضمین میکند و هم از بروز تخلفات احتمالی در حوزه اراضی جلوگیری خواهد کرد.
حفظ اراضی کشاورزی، بخشی از امنیت غذایی کشور
صیادی با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی استان تصریح کرد: هر مترمربع از زمین کشاورزی در لرستان بخشی از امنیت غذایی کشور است و بررسیهای دقیق در کمیسیون تبصره یک ماده یک، صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ سرمایههای ملی محسوب میشود.
وی ادامه داد: هدف این است که توسعه شهری و زیرساختی به قیمت از دست رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی که از سرمایههای ارزشمند استان محسوب میشوند، تمام نشود.
برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرقانونی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با هشدار نسبت به تغییر کاربریهای غیرقانونی گفت: سازمان جهاد کشاورزی در کنار تسهیل امور قانونی برای تولیدکنندگان، در برابر هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی و تخریب اراضی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
صیادی خاطرنشان کرد: کمیسیون تبصره یک ماده یک ابزاری برای نظمبخشی به فرآیند کاربری اراضی و تضمین این موضوع است که توسعه شهری و زیرساختی نباید به قیمت نابودی اراضی کشاورزی انجام شود.
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