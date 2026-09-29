سرلشکر رضایی: ترامپ در باتلاق نه جنگ و نه مذاکره گرفتار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با شاهین مصطفی، معاون نخستوزیر آذربایجان، حمله آمریکا و رژیم صهیونی به ایران را خلاف همه قوانین بینالملل دانست و گفت: ایران در واکنش به این جنگ با قدرت از خود دفاع کرده است.
سرلشکر رضایی افزود: ترامپ در باتلاقی گرفتار شده که نه میتواند مذاکره کند و نه میتواند بجنگد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: شروط ایران به آمریکا اعلام شده، اما ترامپ قادر به تصمیمگیری نیست و آمریکا از سر استیصال در جنگ نظامی به محاصره هوایی روی آورده است.
وی با اشاره به تحولات تاریخی منطقه تأکید کرد که بیگانگان زیادی در طول تاریخ آمدند و رفتند، اما ایران و کشورهای منطقه همچنان باقی ماندهاند.
سرلشکر رضایی همچنین آمادگی ایران برای کمک به برقراری صلح در منطقه قفقاز را اعلام کرد و گفت آمریکا آیندهای در منطقه ندارد و ایران با قدرت در مقابل آن ایستاده است.
گمانهزنیها درباره استفاده از خاک آذربایجان علیه ایران کذب است
شاهین مصطفی، معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان، نیز با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان، مواضع رئیسجمهور این کشور در جنگ ۴۰ روزه مبنی بر پایان جنگ و برقراری صلح را نشانه روابط گرم میان دو کشور دانست.
وی ایران را کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان توصیف کرد و گمانهزنیها درباره استفاده از خاک آذربایجان علیه ایران را تکذیب کرد.
شاهین مصطفی همچنین خواستار نقشآفرینی مثبت ایران در فرآیند صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان شد.
نظر شما