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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۳

فرماندار دیلم: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند

فرماندار دیلم: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و باید از تجربه، دانش و اندیشه آنان در مسیر زندگی و پیشرفت جامعه بهره‌مند شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی سه شنبه شب در نشست مسئولان شهرستان دیلم با سالمندان در مسجد حجت (عج) ، ضمن تبریک هفته جهانی سالمند، بر ضرورت تکریم و احترام به سالمندان تأکید کرد و گفت: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و باید از تجربه، دانش و اندیشه آنان در مسیر زندگی و پیشرفت جامعه بهره‌مند شویم.

فرماندار دیلم افزود: احترام به سالمندان یک وظیفه دینی و انسانی است و تکریم پدر و مادر و توجه به جایگاه آنان از آموزه‌های مهم دینی و اخلاقی به شمار می‌رود.

کاظمی ادامه داد: سالمندان گنجینه‌ای از تجربه و دانش هستند و جامعه باید زمینه حضور و مشارکت بیشتر آنان را در عرصه‌های مختلف فراهم کند و از ظرفیت‌های ارزشمند این قشر بهره بگیرد.

فرماندار دیلم: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند

در ادامه این نشست، رئیس اداره بهزیستی شهرستان دیلم نیز ضمن تبریک هفته جهانی سالمند، بر ضرورت توجه به نیازهای این قشر تأکید کرد.

فاطمه جوهری گفت: حفظ کرامت سالمندان، توجه به نیازهای آنان و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر ارزشمند باید مورد توجه جدی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط قرار گیرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای حمایت از سالمندان و فراهم کردن زمینه زندگی سالم و همراه با عزت و آرامش برای آنان، از مهمترین رویکردهای حوزه سالمندی است.

کد مطلب 6963028

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