به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی چهارشنبه شب در آیین گرامیداشت هفته ملی سالمند که با حضور جمعی از مسئولان و سالمندان در حسینیه اشرف دیلم برگزار شد، ضمن تبریک این هفته اظهار کرد: سالمندان گنجینه‌های ارزشمند تجربه و خرد در جامعه هستند و تکریم و پاسداشت آنان وظیفه‌ای انسانی، دینی و اجتماعی است.

فرماندار دیلم با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان افزود: توجه به سلامت جسمی و روحی سالمندان و فراهم کردن بسترهای لازم برای نشاط و پویایی آنان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در این مسیر همکاری دستگاه‌ها و مشارکت خانواده‌ها نقش مهمی دارد.

کاظمی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر باید به جایگاه سالمندان در جامعه توجه شود و برنامه‌های حمایتی و فرهنگی برای بهره‌مندی از تجارب ارزشمند آنان توسعه یابد.

در این مراسم که باحضور کارشناسان حوزه‌های سلامت و اجتماعی برگزار شد، علاوه بر تکریم سالمندان فعال شهرستان، آموزش‌های پزشکی و تغذیه‌ای و همچنین مراقبت‌های بهداشتی توسط پزشک و کارشناس تغذیه ارائه شد.