نقشه نتانیاهو برای کشاندن یک کشور دیگر به جنگ علیه یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع آگاه در گفتگو با این شبکه تاکید کردند که هدف سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات تحریک این کشور برای مشارکت مجدد در جنگ عربستان علیه یمن بوده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این سفر ابراز امیدواری کرده است که امارات از عربستان در این مسیر حمایت های امنیتی و اطلاعاتی به عمل آورد.

منابع مذکور تصریح کردند که این سخنان در نشست مستقیم نتانیاهو با محمد بن زاید رئیس امارات مطرح شده است.

آنها اضافه کردند که محور سفر منصور بن زاید به عربستان نیز رساندن پیام نتانیاهو به محمد بن سلمان ولی عهد این کشور درباره یمن و زمینه سازی برای حمله گسترده به این کشور بوده است.

پیشتر شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول اماراتی گزارش داد که نمایندگان چند کشور عربی از جمله عربستان در نشست میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و محمد بن زاید رئیس امارات طی روز یکشنبه در ابوظبی شرکت داشتند.

بر اساس این گزارش، نشست مذکور بنا به درخواست نتانیاهو صورت گرفت. این نشست در ۲ بخش یکی میان نمایندگان اسرائیل و امارات و دیگری با حضور نمایندگان کشورهای عربی از جمله عربستان برگزار شد.

در این نشست سه موضوع بررسی شد؛ تداوم همکاری های امنیتی از جمله در خصوص سامانه های پدافند هوایی مانند گنبد آهنین، تداوم رویارویی با ایران و انصارالله و همچنین ایجاد یک ائتلاف مشترک که احتمالا علیه ایران خواهد بود.