رگبار باران در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های رگباری که از شامگاه سه‌شنبه در نقاط مختلف مازندران آغاز شده است، صبح امروز چهارشنبه نیز در برخی مناطق استان ادامه دارد و چهره‌ای بارانی به شهرها و روستاهای استان بخشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته در بخش‌هایی از مازندران موجب آغاز بارندگی‌های رگباری شد و این شرایط جوی صبح امروز نیز در مناطق مختلف استان تداوم دارد.

بارش‌ها در برخی نقاط به صورت مقطعی و همراه با رگبار گزارش شده و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز تغییرات جوی محسوس‌تر است.

تداوم بارندگی‌ها در برخی محورهای مواصلاتی استان، موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شده و به رانندگان توصیه می‌شود هنگام تردد، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را حفظ کنند.

همچنین با توجه به رگباری بودن بارش‌ها، احتمال افزایش موقتی حجم روان‌آب در برخی نقاط و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد و شهروندان و مسافران باید از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، شرایط ناپایدار جوی تا جمعه در بخش‌هایی از مازندران ادامه دارد و آسمان استان شاهد بارش‌های پراکنده تا رگباری باشد.

مسئولان و دستگاه‌های امدادی استان نیز با توجه به شرایط جوی، بر آمادگی برای مدیریت پیامدهای احتمالی بارندگی و ارائه خدمات به شهروندان و مسافران تأکید دارند.