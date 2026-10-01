لاجوردی: قدرت ایران ریشه در ایمان دارد؛ ایران محاسبات دشمن را برهم زد

زهره سادات لاجوردی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می‌گویند؛ ولی محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلّق به عترت طاهره صلوات‌الله‌ و سلامه‌علیهم‌اجمعین می‌داند و عمدۀ مردمانش دلبستۀ آن والامقامانند و برای اقامۀ حق هراسی ندارند را قدرت اوّل جهان می‌داند.» اظهار کرد: آنچه در محاسبات عادی ممکن است صرفا تاب آوری ملت ایران دیده شود، در محاسبات الهی اما ریشه در باور و اعتقاد و ایمان ملت دارد.

مقاومت فقط یک تاکتیک سیاسی یا نظامی نیست

وی افزود: مقاومت، فقط یک تاکتیک سیاسی یا نظامی نیست، بلکه به فرهنگ تبدیل شده و ایستادگی فقط تحمل فشار نیست بلکه به هویت یک ملت که نشأت گرفته از ایمان قلب‌هایشان به خداوند متعال است، تبدیل شده است.

لاجوردی ادامه داد: ۴۷ سال است که دشمن بارها روی خستگی مردم، عدم تاب آوری، فرسایش توان کشور و شکستن اراده ملی حساب باز کرده است، اما آنچه محاسبات او را بر هم زده، تنها ابزار و امکانات مادی نبوده بلکه مردمی بوده‌اند که در سخت‌ترین میدان‌ها، ایمان و اعتقاد خود را به میدان آورده‌اند و در عمل ملتی مقاوم‌تر، آبدیده‌تر و متکی به توان خود شکل گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مقاومت را نمی‌توان فقط با مولفه‌های مادی توضیح داد، چرا که پشتوانه این ایستادگی، ایمان و معنویت است.

تبیین ابعاد پیشرفت‌های کشور با وجود فشارهای دشمن

لاجوردی در ادامه با اشاره به دستاوردهای ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای دشمن، گفت: فشارهای دشمن اگر چه هزینه داشته، اما نتوانسته مسیر پیشرفت ایران را متوقف کند و ایران در مسیری که دشمن نیت متوقف کردنش را داشت، مقتدر شد.

لاجوردی گفت: آنان فکر می‌کردند تحریم وابستگی ایجاد می کند، اما غافل از اینکه موتور محرک ظرفیت‌های داخل شده بود؛ ظرفیت‌هایی که شاید اگر تحریم نبود به چشم نمی‌آمد و فعال نمی‌شد.

وی ادامه داد: تهدید نظامی قرار بود ایران را وادار به عقب‌نشینی کند، اما ضرورت در دفاع، به توسعه توان بازدارندگی انجامید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت علمی و فناوری قرار بود فاصله ایران با جهان را بیشتر کند، اما در بسیاری از حوزه‌ها کشور به سمت تولید دانش و فناوری در داخل رفت.

لاجوردی گفت: البته این‌ها به معنای نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و هزینه‌های تحریم نیست. تبیین پیشرفت زمانی معتبر است که هم دستاوردها و هم هزینه‌ها را بیان کنیم.

وی افزود: این پیشرفت صرفا حاصل انباشت تجهیزات و امکانات نبوده، بلکه پشت آن اراده یک ملت برای ایستادن، ماندن و ساختن است؛ ملتی که خود را وابسته به یک قدرت خارجی نمی‌بیند و برای تحقق آرمان و اقامه حق هزینه می‌دهد.

وی تصریح کرد: قدرت مادی آن چیزی است که ایران در طول این سال‌ها ساخته و قدرت معنوی آن چیزی است که به یک ملت انگیزه ساختن می‌دهد.

انسجام اجتماعی؛ قدرتی که در روزهای سخت خودش را نشان می‌دهد

لاجوردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انسجام اجتماعی مردم ایران، اظهار کرد: آن لحظه که دشمن خیال واهی نسبت به مردم ایران دارد، این نشان از عدم شناخت مردم ایران و باورهای شیعی مردم ایران دارد.

وی ادامه داد: همان‌طور که رهبر شهید انقلاب در آخرین سخنرانی خود در دیدار با مردم تبریز فرمودند که ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش را خوب بلد است؛ می‌داند چه‌ کار کند. در تجربه ایران، دفاع مقدس یکی از روشن‌ترین نمونه‌هاست.

لاجوردی گفت: در جنگ تحمیلی سوم هم دیدید که همین شد و زمانی که دشمن فکر می‌کرد شکاف اجتماعی رخ داده و وقت حمله خارجی رسیده، مردم به خیابان آمدند و ۷ ماه می‌گذرد که میدان خیابان را رها نکرده و نخواهند کرد.

وی تأکید کرد: نکته مهم این است که این انسجام را نباید صرفا به معنای یکدست بودن جامعه یا نبود اختلاف نظر تعریف کرد؛ جامعه می‌تواند درباره مسائل مختلف اختلاف دیدگاه داشته باشد، اما در یک تهدید ملی بر سر اصل ایران، تمامیت ارضی و دفاع از کشور اشتراک پیدا کند.

لاجوردی تصریح کرد: دشمن روی گسست حساب می‌کند، اما ملت ایران پیوستگی بی‌سابقه را به رخ جهانیان می‌کشد. هیچ کجای دنیا چنین ملتی وجود ندارد.

ایمان؛ رمز موفقیت ملت ایران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش ایمان در ایستادگی ملت ایران، گفت: ایمان رمز موفقیت ملت ایران است که از توان فهم دشمن خارج است، آن‌ها شیعه را نشناخته‌اند و باورهای شیعه را نمی‌شناسند.

لاجوردی در ادامه با اشاره به ارزیابی‌های خارجی از قدرت ایران، اظهار کرد: ۴۷ سال ایران از قدرت خودش در زمینه‌های مختلف گفت اما کسی باور نکرد، تا امروز که به چشم خود حقیقت ماجرا را دیدند و بخشی از جهان ناچار به باز کردن زبان اعتراف است.

وی افزود: جنگ ۱۲ روزه برای بسیاری از مراکز مطالعاتی و امنیتی خارجی یک آزمون واقعی بود و گفتند که ایران با وجود جنگیدن چندجانبه و با وجود ضربات از صحنه خارج نشد، ساختار خود را حفظ کرد و همچنان ظرفیت پاسخ و بازسازی را هم در اختیار داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودشان جنگ ۱۲ روزه را به عنوان رویدادی توصیف کردند که برخی برداشت‌های قبلی آمریکا درباره نحوه بازدارندگی و مدیریت تشدید تنش با ایران را زیر سوال برده است.

وی گفت: وقتی کشوری بتواند پس از دهه‌ها فشار، تحریم، ترور و جنگ همچنان ظرفیت بازسازی، پاسخ‌دهی، حفظ انسجام اجتماعی و اثرگذاری منطقه‌ای داشته باشد، دیگر فقط با یک عدد یا جدول قدرت نمی‌توان آن را محاسبه کرد، یا توضیح داد و اینجا دوباره پای محاسبات الهی به میان می‌آید.

لاجوردی تصریح کرد: آنچه محاسبات دشمن را پیچیده می‌کند، فقط تجهیزات نیست، بلکه عنصر انسانی معنوی است که پای مکتب امامین انقلاب اسلامی رشد کرده است.

وی افزود: زندگی روزمره مردم ما با اهل بیت (ع) گره خورده و برای اقامه حق بر اساس وعده‌های خداوند عمل می‌کنند و هراس ندارند. دشمن خواست ایران را محاسبه کند، اما ایران محاسبات دشمن را برهم زد.

وی گفت: قدرتی که فقط دوست از آن بگوید یک ادعاست، اما وقتی رقیب و دشمن هم ناچار به محاسبه آن می‌شود، به یک واقعیت راهبردی تبدیل می‌شود.

قدرت متکی به ایمان

لاجوردی در ادامه با تأکید بر اینکه قدرت در ایران از امکانات شروع نمی‌شود، اظهار کرد: قدرت در ایران از امکانات شروع نمی‌شود، بلکه نشأت گرفته از باور است. محاسبه دنیا می‌پرسد ایران چه دارد، اما محاسبات الهی سوالش چیز دیگری است، ایران به چه باور دارد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشوری ممکن است ثروت، قدرت و.. را داشته باشد، اما اراده استفاده از آن را برای دفاع از حق و مظلومین عالم نداشته باشد و در برابر فشار دشمن عقب‌نشینی کند. ممکن است جمعیت زیادی داشته باشد، اما در بحران دچار گسست شود، اما وقتی ایمان با اراده، ایستادگی و حضور مردم همراه شود، تبدیل قدرت می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین ایستادگی بدون ایمان صرفا تحمل فشار است و پیشرفت بدون اراده صرفا انباشت امکانات است و انسجام بدون باور مشترک نیز ممکن است در بحران شکننده باشد، اما همه این‌ها وقتی با ایمان و معنویت پیوند می‌خورد، به یک قدرت ملی تبدیل می‌شود.

وی در پایان با استناد به آیه قرآن کریم گفت: «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً باذن الله»؛ قدرت ایران را نمی‌شود فقط با آنچه دارد سنجید، بلکه باید با آنچه برایش ایستاده است، محاسبه کرد و با وجود همه این‌ها، عبارت ابرقدرت چهارم از یک رتبه‌بندی معمول قدرت عبور می‌کند و به مفهوم محاسبات الهی می‌رسد.