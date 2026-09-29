توقیف ۹۲ موتورسیکلت متخلف به همت نیروی انتظامی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی کبیری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در پلیس راهور سمنان از توقیف ۹۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف در شهر سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این موتورها در قالب اجرای طرح ویژه طی ۷۲ ساعت اخیر توقیف شدند، افزود: برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران هدف و محوراصلی این طرح است.

رئیس پلیس راهور استان گفت: پلیس در طول این مدت موفق به توقیف موتورسیکلت های متخلف و انتقال آنها به پارکینگ شدند تا مراحل قضایی و انتظامی برای آنان سپری شود.

کبیری با بیان اینکه برخورد با موتوسیکلت سواران متخلف از مطالبات مردم از پلیس راهور است، گفت: طرح های پیشگیرانه و برخورد با تخلفات رانندگی در دستور کار پلیس راهور خواهد بود

وی افزود: این طرح به مدت سه روز به مناسبت سال تحصیلی جدید و همچنین با هدف مدیریت ترافیک ایام ابتدایی مهرماه اجرایی شد.