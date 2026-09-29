  1. استانها
  2. سمنان
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

توقیف ۹۲ موتورسیکلت متخلف به همت نیروی انتظامی سمنان

توقیف ۹۲ موتورسیکلت متخلف به همت نیروی انتظامی سمنان

سمنان- رئیس پلیس راهور استان سمنان از توقیف ۹۲ موتورسیکلت متخلف به همت ماموران فراجای سمنان خبر داد و گفت: مدت اجرای طرح سه روز بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی کبیری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در پلیس راهور سمنان از توقیف ۹۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف در شهر سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این موتورها در قالب اجرای طرح ویژه طی ۷۲ ساعت اخیر توقیف شدند، افزود: برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران هدف و محوراصلی این طرح است.

رئیس پلیس راهور استان گفت: پلیس در طول این مدت موفق به توقیف موتورسیکلت های متخلف و انتقال آنها به پارکینگ شدند تا مراحل قضایی و انتظامی برای آنان سپری شود.

کبیری با بیان اینکه برخورد با موتوسیکلت سواران متخلف از مطالبات مردم از پلیس راهور است، گفت: طرح های پیشگیرانه و برخورد با تخلفات رانندگی در دستور کار پلیس راهور خواهد بود

وی افزود: این طرح به مدت سه روز به مناسبت سال تحصیلی جدید و همچنین با هدف مدیریت ترافیک ایام ابتدایی مهرماه اجرایی شد.

کد مطلب 6962430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها