بروکراسی نباید مانع اقدامات فوری برای حفاظت از میراث ایران شود

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه کردونی، در نشست شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، بر ضرورت تبدیل شرایط جنگ به فرصتی برای حفاظت مؤثرتر از میراث فرهنگی و تقویت اقدامات صیانتی در سطح کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط کشور و نقش فرهنگ در دورههای بحران اظهار کرد: امروز موضوع میراث فرهنگی صرفاً حفاظت از یک ساختمان یا یک بنای تاریخی نیست، بلکه میراث فرهنگی بخشی از مفهوم ایران، زندگی، هویت و تداوم زیست شرافتمندانه مردم در شرایط تهدید و بحران است.
مشاور وزیر میراثفرهنگی و سرپرست ادارهکل حوزه وزارتی و امور بینالملل با اشاره به نقش اصفهان در شرایط کنونی افزود: اصفهان در این دوره گذار میتواند نقشآفرینی مؤثری داشته باشد و اقداماتی که در این استان در حوزه میراث فرهنگی در حال انجام است، ظرفیت آن را دارد که به عنوان بخشی از یک تجربه مؤثر در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت روایت فرهنگی کشورها در شرایط بحران ادامه داد: در دوره بحران، رسانه و فرهنگ میتوانند در معرفی ظرفیتهای یک ملت و تقویت تصویر واقعی آن نقش تعیینکنندهای داشته باشند و تجربههای تاریخی نشان داده است که حتی در شرایط دشوار نیز میتوان از ظرفیت فرهنگ برای تقویت هویت و دیدهشدن یک ملت استفاده کرد.
کردونی تأکید کرد: شرایط بحران باید به فرصتی برای حفاظت از میراث ایران و صیانت از داشتههای فرهنگی کشور تبدیل شود و حتی میتوان در این دوره اقداماتی را دنبال کرد که در شرایط عادی، به دلیل پیچیدگیهای اداری و بروکراسی، امکان اجرای سریع آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بروکراسی همواره یکی از مهمترین موانع اصلاح و تحول بوده است، گفت: در دوره بحران میتوان با تکیه بر مدیریت جهادی بر بخشی از مشکلات و موانع عادی غلبه کرد و از ظرفیت موجود برای پیشبرد اقدامات ضروری در حوزه میراث فرهنگی بهره گرفت.
مشاور وزیر میراثفرهنگی و سرپرست ادارهکل حوزه وزارتی و امور بینالملل همچنین بر ضرورت بهرهگیری از دانش و ظرفیت کارشناسان و مدیران این حوزه تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته به دانش، تجربه و همراهی مجموعههای تخصصی نیازمند است و حوزه میراث فرهنگی نیز باید از این ظرفیت برای حفاظت از گذشته، مدیریت شرایط موجود و ترسیم آینده استفاده کند.
کردونی با اشاره به اهمیت نگاه آیندهنگر در حوزه میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی تنها به گذشته تعلق ندارد و حفاظت از آن باید با نگاه به آینده و با هدف انتقال این سرمایه فرهنگی به نسلهای بعد دنبال شود.
وی با قدردانی از حضور اعضای شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، بر تداوم همفکری، استفاده از ظرفیت کارشناسی و تقویت همکاریها برای عبور از شرایط موجود و بهرهگیری از فرصتهای ایجادشده تأکید کرد.
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