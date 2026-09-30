موافقت با پرداخت ۵۰۰ هزار دلار برای مطالعات و مرمت مسجد امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حجازی در نشست شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان که صبح چهارشنبه با حضور مشاور وزیر میراثفرهنگی و سرپرست ادارهکل حوزه وزارتی و امور بینالملل در اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به تغییر شرایط ارتباطات بینالمللی اظهار کرد: امروز به واسطه توسعه ارتباطات اینترنتی، ظرفیتهای قابل توجهی برای معرفی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان در سطح جهانی فراهم شده است و باید از این ظرفیت برای برنامهریزیهای بلندمدت استفاده کرد.
وی افزود: میراث فرهنگی اصفهان و ایران امروز در سطح جهانی شناخته شده است و وظیفه ما این است که با برنامهریزی برای پنج و ۱۰ سال آینده، زیرساختها و ارتباطاتی ایجاد کنیم که نسلهای آینده بتوانند از ظرفیتهای موجود برای حفاظت، معرفی و توسعه میراث فرهنگی استفاده کنند.
رئیس کمیته بینالملل اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به پیامدهای جنگ و توجه جامعه بینالمللی به وضعیت میراث فرهنگی ایران تصریح کرد: در جریان جنگ، ارتباطات بینالمللی درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور ادامه داشت و نگرانیهای موجود در میان همکاران و فعالان میراث فرهنگی در نقاط مختلف جهان درباره شرایط ایران به موضوعات تخصصی بینالمللی منتقل شد.
حجازی ادامه داد: در هفتههای آینده نیز یک برنامه بینالمللی با حضور حدود دو هزار نفر برگزار میشود که در بخشی از آن موضوع آثار جنگ بر میراث فرهنگی در سطح جهان مورد توجه قرار خواهد گرفت و وضعیت میراث فرهنگی ایران نیز در این چارچوب مطرح میشود.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مرتبط با جنگ و میراث فرهنگی در استان اصفهان گفت: این کمیته با هدف بررسی آثار و پیامدهای جنگ بر میراث فرهنگی تشکیل شده و موضوعات مرتبط با حفاظت، مستندسازی و انتقال اطلاعات تخصصی در این زمینه را دنبال میکند.
برنامهریزی برای ایجاد یک ساختار مشخص در حوزه همکاریهای بینالمللی
رئیس کمیته بینالملل اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین از برنامهریزی برای ایجاد یک ساختار مشخص در حوزه همکاریهای بینالمللی خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، آغاز شتابزده فعالیتها نیست، بلکه باید بستری ساختاری ایجاد شود تا ظرفیتهای موجود در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شناسایی و به شبکههای تخصصی و نهادهای بینالمللی متصل شوند.
حجازی اضافه کرد: این ساختار باید در قالب یک برنامه زمانبندی یکساله و دوساله مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت موفقیت، قابلیت توسعه و استفاده در سایر استانها را نیز داشته باشد.
وی با اشاره به شکلگیری یک شبکه دانشگاهی بینالمللی اظهار کرد: این شبکه با مشارکت دانشگاهها و نهادهایی از ۱۱ کشور جهان از ژاپن تا آمریکای جنوبی شکل گرفته و اصفهان نیز در این شبکه نقش دارد؛ در این چارچوب، دانشگاهها و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان میتوانند زمینه توسعه همکاریهای علمی و تخصصی را فراهم کنند.
رئیس کمیته بینالملل اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: در چارچوب این همکاریها، موضوعاتی همچون مدیریت خطر و بحران و حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گرفته و برنامههای تخصصی دیگری نیز برای ادامه این همکاریها در طول سال آینده پیشبینی شده است.
پروژه های مشترک بین المللی تعریف شود
حجازی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاهها و متخصصان حوزههای مختلف بیان کرد: بخشی از ظرفیتهای موجود در دانشگاهها، بهویژه در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، میتواند در قالب پروژههای مشترک بینالمللی فعال شود و برای این منظور باید زمینه دعوت از متخصصان و نمایندگان کشورهای مختلف و تعریف پروژههای مشترک فراهم شود.
وی یکی از محورهای پیشنهادی همکاریهای بینالمللی را استفاده از هوش مصنوعی در حوزه میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: در این زمینه پیشنهاد همکاری میان اصفهان و شهر کانکشو مطرح شده و استفاده از فناوریهای نوین برای مستندسازی و مدیریت میراث فرهنگی میتواند به عنوان یکی از پروژههای مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیته بینالملل اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین از موافقت یکی از نهادهای بینالمللی برای اختصاص ۵۰۰ هزار دلار به یکی از پروژههای میراث فرهنگی خبر داد و گفت: این منابع در چارچوب یک پروژه مشخص و با هدف تقویت فعالیتهای تخصصی حوزه میراث فرهنگی اختصاص خواهد یافت.
حجازی تأکید کرد: ظرفیتهای بینالمللی دیگری نیز برای حمایت از پروژههای میراث فرهنگی وجود دارد و باید با تهیه طرحهای تخصصی، مستند و قابل ارائه، زمینه جذب این حمایتها و منابع فراهم شود.
وی مستندسازی را یکی از محورهای مهم همکاریهای بینالمللی دانست و گفت: در این زمینه اطلاعات و مستندات تخصصی قابل توجهی تهیه شده است که با رعایت الزامات حفاظتی و امنیتی میتواند در اختیار مجموعههای تخصصی قرار گیرد و زمینه استفاده از ظرفیتهای علمی و بینالمللی را فراهم کند.
رئیس کمیته بینالملل اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: یکی از پروژههای مطالعاتی و مستندسازی گسترده نیز با جزئیات فنی و برآورد هزینه حدود ۸۰ میلیارد تومان تهیه شده است که مبنای آن مربوط به زمانی است که نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان بود و اکنون میتوان از این ظرفیت مطالعاتی برای پیشبرد برنامههای تخصصی حفاظت و مستندسازی استفاده کرد.
حجازی خاطرنشان کرد: در ادامه این مسیر، هماهنگی با مجموعههای مرتبط در داخل کشور و نهادهای بینالمللی باید به گونهای انجام شود که ضمن حفظ ملاحظات امنیتی و حفاظتی، اطلاعات و ظرفیتهای تخصصی میراث فرهنگی اصفهان بتواند در مسیر همکاریهای علمی و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: رویکرد اصلی کمیته بینالملل اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، تبدیل ارتباطات بینالمللی به همکاریهای ساختاریافته، پروژهمحور و قابل ارزیابی است تا این ارتباطات بتواند در حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری، ارتقای صنایع دستی و معرفی ظرفیتهای اصفهان در سطح جهانی اثرگذار باشد.
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