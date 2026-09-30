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۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

ظفرقندی: مواد اولیه دارو به اندازه کافی وارد کشور شده است

ظفرقندی: مواد اولیه دارو به اندازه کافی وارد کشور شده است

وزیر بهداشت با اشاره به تنگناهای ایجادشده در مسیر تامین مواد اولیه دارو گفت: با وجود محدودیت‌ها، مواد اولیه مورد نیاز دارو به میزان کافی وارد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا ظفرقندی اظهار داشت: تنگناهای ایجاد شده از سوی دشمن برای تامین مواد اولیه دارو، به ویژه داروهای بیماران خاص و حتی داروهای معمول، با اشاره به حضورش در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور پیدا کردم و عمده بحث در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود.

وی با بیان اینکه همفکری و همراهی وزارت بهداشت با مجلس، به ویژه کمیسیون بهداشت، می تواند در این شرایط کمک بسیار خوبی باشد، افزود: همکاری مجلس و وزارت بهداشت می تواند در تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم و همچنین با کمک بیمه‌ها در کاهش فشار قیمتی بر مردم موثر باشد و در همین ایام جنگ اقدامات بسیار مهمی در این حوزه انجام شده است.

ظفرقندی ادامه داد: به عنوان نمونه، در هفته گذشته خط تولید دارو در یکی از شرکت ها را افتتاح کردیم و نمایشگاه دارویی بزرگ کشور نیز طی روزهای اخیر با حضور صدها شرکت برگزار شد که نشان دهنده پیشرفت، نشاط و انگیزه شرکت های دارویی و حرکت رو به جلوی صنعت دارو در کشور است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: استقبال گسترده از این نمایشگاه و حضور پرشمار مردم و فعالان حوزه دارو نشان می دهد که حرکت دارویی کشور رو به جلو است و ظرفیت های خوبی در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به محدودیت های ایجادشده برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: طبیعتا باید راه هایی را که برای ما محدودیت ایجاد کرده اند مدیریت کنیم اگرچه گفته می شود دارو و تجهیزات پزشکی در دنیا مشمول تحریم نیست اما در عمل اقداماتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام می دهند، از طریق ایجاد محدودیت در حمل و نقل و همچنین محدود کردن دسترسی به وسایل و مواد اولیه مورد نیاز، برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی تنگناهایی ایجاد می کند.

ظفرقندی تاکید کرد: با وجود این محدودیت ها، به لطف خداوند و با همکاری همه بخش های کشور، مسئولان، مردم و تولیدکنندگان دارو، توانسته ایم مواد اولیه مورد نیاز دارو را به میزان کافی وارد کنیم.

وزیر بهداشت یادآور شد: با ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد و همکاری و همراهی دستگاه های مختلف، امیدواریم در آینده نیز در زمینه تامین مواد اولیه و تولید دارو با مشکلی مواجه نشویم و بتوانیم نیاز مردم را به شکل مناسب تامین کنیم.

کد مطلب 6963269
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      طوری وانمود می کردند که در ساخت دارو خودکفا شدیم، داشتیم باور می کردیم، حالا مشخص شده که مثل فرغون سازی ها فقط بسته بندی می کنند. خسته نباشید دلاور

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