ظفرقندی: مواد اولیه دارو به اندازه کافی وارد کشور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا ظفرقندی اظهار داشت: تنگناهای ایجاد شده از سوی دشمن برای تامین مواد اولیه دارو، به ویژه داروهای بیماران خاص و حتی داروهای معمول، با اشاره به حضورش در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور پیدا کردم و عمده بحث در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود.

وی با بیان اینکه همفکری و همراهی وزارت بهداشت با مجلس، به ویژه کمیسیون بهداشت، می تواند در این شرایط کمک بسیار خوبی باشد، افزود: همکاری مجلس و وزارت بهداشت می تواند در تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم و همچنین با کمک بیمه‌ها در کاهش فشار قیمتی بر مردم موثر باشد و در همین ایام جنگ اقدامات بسیار مهمی در این حوزه انجام شده است.

ظفرقندی ادامه داد: به عنوان نمونه، در هفته گذشته خط تولید دارو در یکی از شرکت ها را افتتاح کردیم و نمایشگاه دارویی بزرگ کشور نیز طی روزهای اخیر با حضور صدها شرکت برگزار شد که نشان دهنده پیشرفت، نشاط و انگیزه شرکت های دارویی و حرکت رو به جلوی صنعت دارو در کشور است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: استقبال گسترده از این نمایشگاه و حضور پرشمار مردم و فعالان حوزه دارو نشان می دهد که حرکت دارویی کشور رو به جلو است و ظرفیت های خوبی در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به محدودیت های ایجادشده برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: طبیعتا باید راه هایی را که برای ما محدودیت ایجاد کرده اند مدیریت کنیم اگرچه گفته می شود دارو و تجهیزات پزشکی در دنیا مشمول تحریم نیست اما در عمل اقداماتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام می دهند، از طریق ایجاد محدودیت در حمل و نقل و همچنین محدود کردن دسترسی به وسایل و مواد اولیه مورد نیاز، برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی تنگناهایی ایجاد می کند.

ظفرقندی تاکید کرد: با وجود این محدودیت ها، به لطف خداوند و با همکاری همه بخش های کشور، مسئولان، مردم و تولیدکنندگان دارو، توانسته ایم مواد اولیه مورد نیاز دارو را به میزان کافی وارد کنیم.

وزیر بهداشت یادآور شد: با ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد و همکاری و همراهی دستگاه های مختلف، امیدواریم در آینده نیز در زمینه تامین مواد اولیه و تولید دارو با مشکلی مواجه نشویم و بتوانیم نیاز مردم را به شکل مناسب تامین کنیم.