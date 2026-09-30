به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح چهارشنبه در نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: گیلان در تمام ردهها و اقشار مختلف، شهید تقدیم انقلاب و نظام کرده است و در جنگ ۱۲ روزه نیز حدود ۱۰۰ شهید از استان گیلان داشتیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، علمی و اجتماعی گیلان افزود: این استان از ظرفیتهای فرهنگی و علمی فراوانی برخوردار است و در طول تاریخ، علما، فرهیختگان و شخصیتهای علمی نامآوری را در خود پرورش داده است.
رشت؛ شهری با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی
استاندار گیلان با اشاره به پیشینه تاریخی شهر رشت بیان کرد: کتابخانه ملی رشت از سال ۱۳۰۷ فعالیت خود را آغاز کرده و آثار و کتابهای خطی و قدیمی ارزشمندی در آن نگهداری میشود.
حقشناس با بیان اینکه رشت دارای پیشینهای چندصدساله است، گفت: این شهر حدود ۵۵۰ سال قدمت دارد و پیش از دوره قاجار نیز از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار بوده است.
وی ادامه داد: بخشی از نخستین ارتباطات ایران با اروپا نیز از مسیر گیلان شکل گرفته و این استان از دیرباز در مبادلات و ارتباطات خارجی کشور نقش داشته است.
ظرفیت گیلان برای تأمین نیازهای کشور
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی و تولیدی استان اظهار کرد: باید از ظرفیتهای موجود در گیلان و استانهای شمالی برای تأمین نیازهای کشور استفاده کرد.
حقشناس افزود: گیلان، گلستان و مازندران در مجموع ظرفیت قابل توجهی در تولید مرغ دارند و بخشی از دام مورد نیاز استانها از مناطق جنوبی کشور تأمین میشود، در حالی که گیلان نیز ظرفیت لازم برای تولید و تأمین بخشی از این نیازها را دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به آمایش سرزمینی تصریح کرد: گیلان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای موجود، امکان ایفای نقش مؤثر در تجارت را دارد و باید از این ظرفیت در برنامهریزیهای ملی استفاده شود.
ضرورت توجه به ظرفیتهای آبی گیلان
استاندار گیلان با اشاره به وابستگی بخش قابل توجهی از کشاورزی استان به نزولات جوی گفت: حدود دو سوم کشاورزی گیلان به بارش برف و باران وابسته است و همین مسئله ضرورت توجه بیشتر به مدیریت منابع آب و توسعه زیرساختهای آبی را نشان میدهد.
حقشناس افزود: در شرق و غرب استان نیازهایی برای بازسازی و توسعه زیرساختهای مرتبط با سدها وجود دارد و اگر منابع مالی متناسب با نیازها در اختیار استان قرار گیرد، میتوان با هزینه کمتر و سرعت بیشتری این طرحها را پیش برد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت عمرانی کشور بیان کرد: اگر در حوزه عمرانی، نگاه ساختاری نسبت به استانها تغییر کند و اختیارات و منابع متناسب با ظرفیتها و نیازهای هر استان اختصاص یابد، بسیاری از مسائل قابل حل خواهد بود.
فشار اقتصادی دشمن و ضرورت تقویت زیرساختها
استاندار گیلان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز فشار اقتصادی یکی از محورهای اصلی اقدامات دشمن است و باید در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای عمرانی و اقتصادی این مسئله مورد توجه قرار گیرد.
حقشناس با اشاره به اهمیت نقش وزارت کشور در هماهنگی امور مختلف کشور افزود: وزارت کشور در بسیاری از موضوعات ملی نقش محوری و هماهنگکننده دارد و باید از این ظرفیت برای حل مسائل استانها استفاده شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ترافیکی رشت گفت: وضعیت ترافیک در رشت نیازمند توجه جدی است و باید برای حل این معضل که با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد، اقدامات اساسی انجام شود.
۲۰ درصد پسماند گیلان مربوط به گردشگران است
استاندار گیلان با اشاره به حضور گسترده گردشگران در استان اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد پسماند تولیدشده در گیلان مربوط به گردشگران است و این مسئله نشان میدهد که برنامهریزی برای زیرساختهای استان باید متناسب با جمعیت شناور و گردشگران انجام شود.
حقشناس در پایان با اشاره به اهداف نشست تخصصی معاونان عمرانی استانداریهای کشور تصریح کرد: انتظار میرود خروجی این نشست گام مهمی در مسیر توسعه استانها و تحقق برنامههای مبتنی بر آمایش سرزمینی باشد و در حوزههایی همچون ترافیک نیز شاهد اتفاقات مثبت و اقدامات مؤثر باشیم.
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