نوسازی شبکه آبرسانی روستای «بشیرآباد» نهاوند با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، علیهاشم دهپهلوانی صبح چهارشنبه اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت، افزایش پایداری خدماترسانی و نوسازی زیرساختهای آبرسانی عملیات اصلاح بخشهایی از شبکه فرسوده آب روستای بشیرآباد در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت اجرا شد.
وی با اشاره به جزئیات فنی این عملیات تصریح کرد: در این طرح یک کیلومتر از خطوط فرسوده و قدیمی شبکه با لولههای استاندارد جدید جایگزین شد که شامل ۴۰۰ متر لوله با قطر ۱۱۰ میلیمتر و ۶۰۰ متر لوله با قطر ۶۳ میلیمتر است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند هدف اصلی از اجرای این پروژه را بهبود وضعیت توزیع آب و کاهش هدررفت در شبکه آبرسانی این روستا عنوان کرد و افزود: با بهرهبرداری از این شبکه اصلاحشده وضعیت تامین آب شرب اهالی این منطقه بهبود یافته و پایداری شبکه تقویت شده است.
دهپهلوانی در پایان تاکید کرد: مجموعه آب و فاضلاب شهرستان نهاوند با هدف صیانت از منابع آبی و ارتقای سطح خدمترسانی به روستائیان طرحهای نوسازی و بهسازی زیرساختهای آبی را در مناطق مختلف با جدیت دنبال میکند.
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