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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

نوسازی شبکه آبرسانی روستای «بشیرآباد» نهاوند با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال

نوسازی شبکه آبرسانی روستای «بشیرآباد» نهاوند با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال

همدان- مدیر امور آب و فاضلاب نهاوند از اجرای عملیات اصلاح و بهسازی شبکه توزیع آب روستای «بشیرآباد» از توابع بخش مرکزی این شهرستان با اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌هاشم ده‌پهلوانی صبح چهارشنبه اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت، افزایش پایداری خدمات‌رسانی و نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی عملیات اصلاح بخش‌هایی از شبکه فرسوده آب روستای بشیرآباد در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت اجرا شد.

وی با اشاره به جزئیات فنی این عملیات تصریح کرد: در این طرح یک کیلومتر از خطوط فرسوده و قدیمی شبکه با لوله‌های استاندارد جدید جایگزین شد که شامل ۴۰۰ متر لوله با قطر ۱۱۰ میلی‌متر و ۶۰۰ متر لوله با قطر ۶۳ میلی‌متر است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند هدف اصلی از اجرای این پروژه را بهبود وضعیت توزیع آب و کاهش هدررفت در شبکه آبرسانی این روستا عنوان کرد و افزود: با بهره‌برداری از این شبکه اصلاح‌شده وضعیت تامین آب شرب اهالی این منطقه بهبود یافته و پایداری شبکه تقویت شده است.

ده‌پهلوانی در پایان تاکید کرد: مجموعه آب و فاضلاب شهرستان نهاوند با هدف صیانت از منابع آبی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به روستائیان طرح‌های نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های آبی را در مناطق مختلف با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6963348

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