توقیف تریلی قاچاق ۱۱۰ میلیارد ریالی در همدان؛ راننده متخلف دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی صبح چهارشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی استان حین کنترل و پایش خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و آن را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی‌های اولیه و استعلام‌های انجام شده به مغایرت‌هایی در مشخصات و مدارک خودرو پی بردند و با هوشیاری موضوع را به صورت تخصصی در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در ادامه تحقیقات مشخص شد که تریلی مذکور دارای پلاک جعلی است و راننده خودرو نیز با ارائه مدارک غیرمرتبط سعی در فریب ماموران و گمراه کردن آن‌ها داشت که با اقدام به‌موقع پلیس این ترفند ناکام ماند.

سردار نجفی با بیان اینکه قاچاق بودن این وسیله نقلیه از سوی کارشناسان انتظامی محرز شد، تصریح کرد: در این رابطه تریلی توقیف و راننده متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی ارزش این محموله قاچاق را طبق نظر کارشناسان ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند اجازه نخواهد داد قاچاقچیان با استفاده از اسناد و مدارک جعلی یا غیرمرتبط مسیرهای قانونی را دور زده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان بر استمرار طرح‌های کنترلی در محورهای مواصلاتی تاکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.