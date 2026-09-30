یادواره شهدای «حاج همت» نهاوند در محل شهادت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت سالگرد شهادت سرهنگ پاسدار «محمد سهرابی» فرمانده حوزه مقاومت بسیج حاج همت نهاوند و سرباز وظیفه «حسین ظفری» با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در محل شهادت این شهیدان در دهستان گاماسیاب برگزار شد.

این مراسم معنوی که با ابتکار فرمانده سپاه نهاوند و فرماندهی حوزه مقاومت بسیج حاج همت تدارک دیده شده بود با استقبال پرشور مردم منطقه و همرزمان شهدا همراه شد.

در ابتدای این آیین کلیپی از نحوه هدف قرار گرفتن این پایگاه از سوی پهپاد رژیم صهیونیستی به نمایش درآمد و در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد میرعلی‌اکبری از راویان برجسته دفاع مقدس و اساتید حوزه و دانشگاه به ایراد سخن پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ ایثار و مقاومت، اظهار کرد: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا فقط برگزاری مراسم یادبود نیست بلکه تبیین سیره عملی، اخلاق و روحیه خدمت آنها برای نسل جوان است که باید به یک گفتمان جاری در جامعه تبدیل شود.

حجت الاسلام میرعلی‌اکبری با تاکید بر لزوم ثبت و ضبط خاطرات و اسناد شهدا، تصریح کرد: شهید سهرابی علاوه بر مسئولیت‌های نظامی و فرماندهی در عرصه‌های جهادی، فرهنگی و ورزشی نیز پیشگام بود و روحیه خدمت‌گزاری وی باید برای نسل‌های آتی الگو باشد.

این راوی دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل تحولات اخیر منطقه و جنگ‌های سال گذشته بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری ملت در برابر تهدیدات تاکید کرد و افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از سرویس‌های اطلاعاتی متعدد و حمایت‌های جهانی برای براندازی نظام توطئه کردند اما بصیرت مردم در میدان و ایستادگی نیروهای مسلح تمامی فتنه‌ها را نقش بر آب کرد.

گفتنی است برگزاری این مراسم در محل شهادت این شهیدان و برپایی نمایشگاه آثار جنایات دشمن در این مکان فضای متفاوتی به این یادواره بخشیده بود. همچنین در این آیین یاد و خاطره ۱۱۴ شهید دهستان گاماسیاب نیز گرامی داشته شد.