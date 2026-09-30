به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی صبح چهارشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان نوشهر که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشداران مرکزی و کجور و اعضای شورا برگزار شد، اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده در این شورا باید با نگاه کارشناسی و با هدف کاهش خطرات ترافیکی و ارتقای ایمنی تردد بررسی و پیگیری شود.

وی با اشاره به برخی نقاط حادثه‌خیز و دوربرگردان‌های نیازمند اصلاح در محورهای مواصلاتی نوشهر افزود: پیش از طرح این مسائل در شورای ترافیک، بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود و پس از تصویب نیز انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی کنند.

فرماندار نوشهر تأخیر در اجرای مصوبات ترافیکی را موجب استمرار مشکلات و افزایش احتمال بروز حوادث دانست و تصریح کرد: وقتی یک نقطه پس از بررسی‌های فنی به عنوان محل نیازمند اصلاح شناسایی می‌شود، نباید اجرای راهکار آن به تعویق بیفتد.

جهانشاهی با اشاره به جایگاه نوشهر در مسیر تردد مسافران و حجم بالای رفت‌وآمد در محورهای شهرستان گفت: مسائل ترافیکی نوشهر صرفاً به روزهای تعطیل و فصل سفر محدود نمی‌شود و جریان تردد در این محورهای مواصلاتی در طول سال برقرار است.

وی ادامه داد: به همین دلیل، اصلاح نقاط پرخطر و رفع مشکلاتی که می‌تواند در ایمنی عبور و مرور تأثیرگذار باشد، باید به صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

فرماندار نوشهر همچنین بر تعیین تکلیف طرح‌ها و نقاطی که مطالعات لازم درباره آنها انجام شده است تأکید کرد و خواستار حضور جدی دستگاه‌های مسئول برای اجرای اقدامات مصوب شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای مصوبات قبلی شورای ترافیک، مسائل مربوط به نقاط نیازمند اصلاح و راهکارهای اجرایی برای بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی محورهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.