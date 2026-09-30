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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

جزئیات صدور مجوز فروش اینترنتی دارو در دوره گذار

جزئیات صدور مجوز فروش اینترنتی دارو در دوره گذار

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سازمان غذا و دارو، در خصوص دوره گذار صدور و تمدید مجوز فعالیت فروش برخط دارو توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی اظهار کرد: بر اساس روال تعیین‌شده برای دوره گذار، این فرآیند پیش از فراهم شدن زیرساخت لازم (حداکثر به مدت سه ماه و تا قبل از ابلاغ روال جدید) قابل اجرا است.

وی افزود: داروخانه‌های متقاضی صدور یا تمدید مجوز فعالیت فروش برخط، می‌توانند از طریق مکاتبه معاونت غذا و داروی ناظر با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک (اینماد) وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به این درخواست اقدام نمایند.

کاظمی ادامه داد: تمامی متقاضیان صدور یا تمدید مجوز فعالیت فروش برخط دارو و فرآورده‌های سلامت‌ محور داروخانه‌ای، ملزم به دریافت مجوز داروخانه از طریق درگاه ملی مجوزها، به عنوان پیش‌نیاز این درخواست هستند و در صورت عدم تایید مجوز داروخانه در درگاه، درخواست صدور یا تمدید مجوز فعالیت فروش برخط دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور داروخانه‌ای ایشان رسیدگی نخواهد شد.

وی تأکید کرد: داروخانه‌های متقاضی لازم است در مهلت تعیین‌شده، اقدامات مورد نیاز را انجام دهند تا فرآیند فعالیت و ارائه خدمات برخط آنها با وقفه مواجه نشود.

پس از اتمام دوره گذار و پیاده‌سازی فرآیند مذکور در درگاه ملی مجوزها، تمامی متقاضیان برای صدور یا تمدید «پروانه فعالیت فروش برخط دارو و فرآورده‌های سلامت‌ محور داروخانه ای (خدمات نوین داروخانه)»، ملزم به دریافت پروانه معتبر از طریق «درگاه ملی مجوزها» هستند که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6963291
حبیب احسنی پور

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