کارا ماشین؛ از قلب صنعت استان مرکزی تا لیگ برتر هاکی سالنی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های هاکی آقایان و بانوان لیفتراک سازی کارا ماشین آرنا در رقابت‌های لیگ برتر هاکی سالنی کشور با پیروزی کار خود را دنبال کردند؛ تیم مردان این مجموعه که عنوان قهرمانی فصل گذشته را در اختیار دارد، در اراک برای تکرار موفقیت خود به میدان آمده است.

رقابت‌های لیگ برتر هاکی سالنی کشور در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار می‌شود و تیم لیفتراک سازی کارا ماشین در روزهای برگزاری مسابقات برابر حریفان خود قرار می‌گیرد.

کارا ماشین در بخش بانوان نیز حضوری فعال دارد و تیم بانوان این مجموعه در رقابت‌های لیگ برتر هاکی کشور موفق به کسب پیروزی شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم حمایت این مجموعه از ورزش قهرمانی و به‌ویژه ورزش بانوان است.

حضور همزمان تیم‌های آقایان و بانوان لیفتراک سازی کارا ماشین در لیگ برتر، بخشی از رویکرد این مجموعه صنعتی در حوزه مسئولیت اجتماعی است؛ رویکردی که در کنار فعالیت اقتصادی، حمایت از ورزشکاران و توسعه ورزش قهرمانی را دنبال می‌کند.

کارا ماشین آرنا از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را در حوزه ماشین‌آلات انبارداری و تجهیزات جابه‌جایی مواد آغاز کرده و کارخانه این مجموعه در شهر صنعتی کاوه ساوه قرار دارد. لیفتراک، جک پالت، پالت‌تراک، استاکر و تجهیزات برقی از جمله محصولات این مجموعه است و توسعه تجهیزات برقی و فناوری باتری‌های لیتیومی نیز در مسیر توسعه فعالیت‌های آن قرار گرفته است.

این مجموعه در سال‌های اخیر همچنین به سمت راهکارهای هوشمند و استفاده از داده‌های عملیاتی تجهیزات برای مدیریت ناوگان حرکت کرده است. کارا ماشین در سال ۱۴۰۱ نیز به‌عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی انتخاب شد و بنا بر اعلام این شرکت، این عنوان در سال‌های بعد نیز تداوم داشته است.

اکنون کارا ماشین در کنار فعالیت در حوزه تولید و فناوری، با حمایت از تیم‌های هاکی آقایان و بانوان، تلاش دارد بخشی از ظرفیت مسئولیت اجتماعی خود را در عرصه ورزش قهرمانی کشور دنبال کند؛ مسیری که در اراک و همزمان با برگزاری لیگ برتر هاکی سالنی، بیش از گذشته در معرض توجه قرار گرفته است.

برنامه مسابقات تیم کارا ماشین در لیگ برتر هاکی سالنی ۱۴۰۵