به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی ذاکریان صبح چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی خراسان جنوبی به مناسبت هفته فراجا، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و شهدای فراجا، اظهار کرد: مجموعه دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان، قدردان تلاش‌ها و زحمات مجموعه انتظامی در برقراری نظم و امنیت هستند.

وی با اشاره به حوادث و اتفاقات تلخ دی‌ماه سال گذشته، افزود: مدیریت میدان در آن شرایط سخت و پیچیده، با تدبیر و صبوری مجموعه انتظامی انجام شد و خوشبختانه استان خراسان جنوبی از جمله استان‌هایی بود که این حوادث را با کمترین هزینه پشت سر گذاشت.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه نیروهای انتظامی در جریان این حوادث با وجود آسیب‌هایی که به برخی نیروها و تجهیزات وارد شد، مسئولانه به وظایف خود عمل کردند، ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده تعهد، مسئولیت‌پذیری و مدیریت صحیح میدان بود.

ذاکریان با اشاره به خاطره‌ای از روزهای ابتدایی حوادث سال گذشته، گفت: در یکی از شب‌های ابتدایی که شرایط بسیار ملتهب بود، جمعی از بازنشستگان نیروی انتظامی را دیدم که به صورت خودجوش در میدان حضور یافته بودند و اعلام کردند هر جا فرماندهی احساس نیاز کند، همچنان برای حفظ نظم، امنیت و دفاع از کشور در میدان حاضر خواهند بود.

وی افزود: این صحنه برای من بسیار قابل توجه بود؛ چراکه نشان می‌داد فرهنگ خدمت و مسئولیت‌پذیری حتی پس از پایان دوران خدمت اداری نیز در میان نیروهای انتظامی استمرار دارد.

ذاکریان با تأکید بر اینکه نظم، مبنا و منشأ امنیت است، بیان کرد: مسئولیت سنگین برقراری نظم و امنیت بر عهده مجموعه انتظامی است و ما به عنوان فعالان حوزه اقتصادی، بیش از هر مجموعه دیگری آثار این امنیت را در روند فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان لمس می‌کنیم.

امنیت؛ پشتوانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی

وی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خراسان جنوبی، تصریح کرد: بخشی از فرآیند جذب سرمایه‌گذاری به مجموعه‌های اقتصادی، صدور مجوز، مشاوره و تسهیل مسیر اداری مربوط می‌شود، اما پیش‌شرط همه این اقدامات، وجود امنیت و آرامش در جامعه است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: اگر کوچک‌ترین خللی در نظم عمومی و امنیت جامعه یا حتی در آرامش روانی مردم ایجاد شود، هرچقدر مجموعه اقتصادی استان تلاش کند، نه تنها امکان جذب سرمایه جدید کاهش می‌یابد، بلکه ممکن است شاهد فرار سرمایه‌های موجود نیز باشیم.

ذاکریان با قدردانی از تلاش‌های مرزبانی، پلیس راهور، پلیس گذرنامه، پلیس آگاهی، پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی و سایر بخش‌های انتظامی استان، گفت: مجموعه اقتصادی استان در جلسات مختلف از همکاری و همراهی پلیس بهره‌مند است و این تعامل نقش مهمی در پیشبرد امور اقتصادی دارد.

رشد تجارت خارجی خراسان جنوبی با وجود شرایط دشوار

وی همچنین با اشاره به نقش نیروی انتظامی در حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: گمرکات استان از جمله دستگاه‌هایی هستند که ارتباط کاری نزدیکی با مجموعه انتظامی دارند و در حوزه تجارت خارجی، این همکاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه تجارت خارجی استان با رشد قابل توجهی همراه بوده است، افزود: با وجود شرایط اقتصادی کشور و تحولات ناشی از جنگ و فشارهای خارجی، در حالی که مبادلات تجاری در سطح کشور با کاهش مواجه شده، خراسان جنوبی با اتخاذ تدابیر مناسب توانسته است روند تجارت خارجی خود را حفظ کند.

ذاکریان خاطرنشان کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم این موفقیت، همکاری و همراهی مجموعه انتظامی استان در حوزه‌های مرتبط با تجارت، مرز و تأمین امنیت مبادلات بوده است.

وی در پایان، ضمن تبریک پیشاپیش هفته فراجا به فرمانده انتظامی خراسان جنوبی و تمامی کارکنان این مجموعه، از خدمات و تلاش‌های آنان در برقراری نظم، امنیت، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تجارت خارجی استان قدردانی کرد.