تأکید بر توانمندسازی و تأمین مسکن جامعه هدف بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی امروز در دیدارهای جداگانه با محمد مهدی شهریاری نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حسن نتاج نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون بهداشت و درمان و رضا باقری نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، مسائل و نیازهای جامعه هدف بهزیستی در حوزههای انتخابیه این نمایندگان را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به محورهای مطرحشده در این دیدارها اظهار کرد: توانمندسازی افراد دارای معلولیت، توسعه اشتغال، آموزش و مهارتآموزی، تأمین وسایل و تجهیزات توانبخشی، کمکهزینههای درمان و تحصیل دانشآموزان و دانشجویان دارای معلولیت و مناسبسازی محیط از جمله موضوعات مورد بررسی بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: همچنین درباره راهکارهای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق تقویت کمی و کیفی اورژانس اجتماعی، ارتقای خدمات به سالمندان و ناشنوایان، تأمین مسکن و ودیعه مسکن، توجه ویژه به مسکن محرومان و همچنین پایدارسازی اشتغال جامعه هدف گفتوگو شد.
حسینی ادامه داد: موضوع تحت پوشش قرار گرفتن افراد نیازمند دریافت حق پرستاری، بهویژه دهکهای آسیبپذیر، تقویت کمی و کیفی مراکز مثبت زندگی و شناسایی و تحت پوشش قرار دادن مددجویان واجد شرایط نیز در این دیدارها مطرح و چالشهای موجود بررسی شد.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از زنان سرپرست خانوار گفت: استمرار و توسعه بیمههای روستایی و عشایری برای زنان سرپرست خانوار و همچنین گسترش کمی و کیفی طرح مراقب همراه از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدارها بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در این نشستها مسائل و چالشهای حوزه بهزیستی در حوزههای انتخابیه نمایندگان مطرح و راهکارهای لازم برای رفع آنها بررسی شد. هر سه نماینده مجلس نیز بر ضرورت تقویت بودجه و اعتبارات سازمان بهزیستی تأکید و آمادگی خود را برای همکاری و پیگیری مسائل این سازمان و جامعه هدف در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.
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