به گزارش خبرنگار مهر احمد عبدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای پویش «همکلاسی» اظهار کرد: در این طرح، ۴۱۰۰ بسته شامل کیف، لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار، با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار تهیه و از طریق گروه‌های جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت و قرارگاه‌های تخصصی ذیل بنیاد، از جمله قرارگاه‌های عدالت آموزشی، تربیت و محلات، میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

وی افزود: ارزش هر یک از این بسته‌ها بیش از یک میلیون تومان است و تلاش شده اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی با حفظ شأن و کرامت آنان در اختیار خانواده‌های کم‌برخوردار قرار گیرد.



مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان قم، هدف اصلی اجرای این پویش را خدمت‌رسانی و حمایت از اقشار محروم و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی برابر دانش‌آموزان از فرصت‌های رشد، پیشرفت و تعالی در حوزه آموزش و تربیت عنوان کرد.



عبدی با تأکید بر اینکه حمایت از دانش‌آموزان محروم به توزیع بسته‌های تحصیلی محدود نمی‌شود، گفت: مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های متنوع در حوزه عدالت آموزشی در دستور کار بنیاد برکت قرار دارد که از جمله آن می‌توان به توانمندسازی معلمان، ارتقای کیفیت آموزشی و حمایت از برنامه‌های تربیتی در مناطق کمتر برخوردار اشاره کرد.



وی ادامه داد: رویکرد ما این است که در کنار تأمین بخشی از نیازهای مادی دانش‌آموزان، با تقویت زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و مردمی، به کاهش فاصله آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کمک کنیم.



عبدی همچنین با اشاره به عنوان پویش «همکلاسی» و یادبود ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب خاطرنشان کرد: توجه به دانش‌آموزان و سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان در مناطق محروم باشد.