  1. استانها
  2. قم
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

توزیع ۴۱۰۰بسته لوازم‌التحریر در پویش «همکلاسی» درمناطق کم‌برخوردار قم

توزیع ۴۱۰۰بسته لوازم‌التحریر در پویش «همکلاسی» درمناطق کم‌برخوردار قم

قم- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان قم از توزیع ۴۱۰۰ بسته کیف، لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار در قالب پویش «همکلاسی» در مناطق کم‌برخوردار استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر احمد عبدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای پویش «همکلاسی» اظهار کرد: در این طرح، ۴۱۰۰ بسته شامل کیف، لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار، با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار تهیه و از طریق گروه‌های جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت و قرارگاه‌های تخصصی ذیل بنیاد، از جمله قرارگاه‌های عدالت آموزشی، تربیت و محلات، میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

وی افزود: ارزش هر یک از این بسته‌ها بیش از یک میلیون تومان است و تلاش شده اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی با حفظ شأن و کرامت آنان در اختیار خانواده‌های کم‌برخوردار قرار گیرد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان قم، هدف اصلی اجرای این پویش را خدمت‌رسانی و حمایت از اقشار محروم و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی برابر دانش‌آموزان از فرصت‌های رشد، پیشرفت و تعالی در حوزه آموزش و تربیت عنوان کرد.

عبدی با تأکید بر اینکه حمایت از دانش‌آموزان محروم به توزیع بسته‌های تحصیلی محدود نمی‌شود، گفت: مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های متنوع در حوزه عدالت آموزشی در دستور کار بنیاد برکت قرار دارد که از جمله آن می‌توان به توانمندسازی معلمان، ارتقای کیفیت آموزشی و حمایت از برنامه‌های تربیتی در مناطق کمتر برخوردار اشاره کرد.

وی ادامه داد: رویکرد ما این است که در کنار تأمین بخشی از نیازهای مادی دانش‌آموزان، با تقویت زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و مردمی، به کاهش فاصله آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کمک کنیم.

عبدی همچنین با اشاره به عنوان پویش «همکلاسی» و یادبود ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب خاطرنشان کرد: توجه به دانش‌آموزان و سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان در مناطق محروم باشد.

کد مطلب 6963319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها